Il Paradiso delle signore continua ad affascinare il pubblico di Rai 1 con tutti i suoi intrighi. Durante le ultime puntate andate in onda, la situazione in atelier è stata piuttosto movimentata, sia per la sete di vendetta di Adelaide su Umberto, che per il rapporto di tensione tra Irene e Clara. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 27 settembre svelano che Clara farà perdere le sue tracce dopo essersi sentita umiliata per l'ennesima volta. Per quanto riguarda Adelaide, invece, comincerà a dubitare delle sue azioni nei riguardi di Umberto.

La Contessa non ha digerito la relazione tra il cognato e Flora, e da quando li ha scoperti non ha fatto altro che meditare la sua vendetta nei riguardi dei due.

Anticipazioni Il paradiso delle signore del 27 settembre: Adelaide fa un passo indietro

Stefania, dopo aver presentato il suo libro per aiutare la madre a uscire di prigione, partirà per un tour in giro per l'Italia. La fidanzata di Marco sarà convinta che far conoscere la storia di Gloria potrebbe aiutarla a farla uscire dal carcere in maniera più rapida. Ezio parlerà a Gloria di Stefania, raccontandole tutto quello che la loro figlia sta facendo per aiutarla ed entrambi saranno orgogliosi della loro ragazza. Umberto sarà deciso a non farsi mettere i bastoni tra le ruote da Adelaide.

Guarnieri inizierà a considerare l'idea di potersi alleare con Fiorenza, ma prima che la sua decisione possa concretizzarsi, la Contessa farà un passo indietro.

Di Sant'Erasmo rivelerà a Matilde di essersi pentita di essersi messa contro il cognato e sarà disposta a vendere le sue quote. Sarà ancora da scoprire a chi Adelaide deciderà di vendere la sua parte.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 27/9: Clara scompare

Come i telespettatori non avranno potuto fare a meno di notare, tra Irene e Clara non sussiste alcuna simpatia. La nuova arrivata al Paradiso delle signore, infatti, non è entrata nelle grazie di Irene, anzi tutto il contrario. Irene otterrà ben presto il licenziamento di Clara, che da tempo ormai desidera.

Dopo essere stata umiliata per l'ennesima volta, l'ex venere farà perdere le sue tracce.

Don Saverio sarà molto preoccupato per le sorti della ragazza. Il parroco deciderà di rivolgersi a Gemma, che è stata l'unica donna a stare vicino a Clara. Intanto Agnese è in partenza per Londra per andare dalla figlia Tina. Vittorio dovrà così cercare qualcuno che possa sostituirla fino al suo rientro in atelier. La scelta ricadrà su Paola, che dovrà dare una mano a Flora e Maria nell'atelier.