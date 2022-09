Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano creato da Giannandrea Pecorelli per gli episodi che saranno trasmessi mercoledì 28 e giovedì 29 settembre rivelano che Don Saverio (Andrea Lolli) chiederà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di fornire alla nipote Clara Boscolo (Elvira Camarrone) una seconda chance lavorativa. Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), invece, non gradirà il comportamento del fratello Tancredi (Flavio Parenti) e suggerirà a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) di stargli lontano, nel frattempo Vittorio vorrebbe acquistare le quote dell'atelier della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Alfredo Perico (Gabriele Anagni), infine, si accorgerà di avere ancora un debole per Irene Cipriani (Francesca Del Fa), così inizierà a corteggiare la capocommessa, mentre Adelaide dirà a Conti di essere disposta a vendergli le sue quote del grande magazzino.

Vittorio apprenderà che Adelaide vuole vendere le sue quote del Paradiso

Don Saverio si dimostrerà parecchio preoccupato per la nipote, dopo che la stessa era sparita a seguito del licenziamento. A tal proposito, il parroco chiederà a Vittorio di provare a fornire una seconda possibilità a Clara, riassumendola come Venere della boutique.

Marco, successivamente, metterà sul piatto tutto l'astio che prova verso il fratello maggiore, etichettandolo come arrogante, presuntuoso ed egoista.

Parole al veleno che il rampollo di casa Di Sant'Erasmo sviscererà dinanzi a Matilde, così da consigliare alla stessa di stare lontana dal consanguineo.

Frigerio, però, spererà ancora di poter cambiare in meglio il modo di comportarsi di Tancredi.

Salvo, intanto, dirà ad Armando di aver scoperto al Circolo che il tanto decantato ingegner Basile non esiste, nel frattempo Alfredo tornerà al grande magazzino e si renderà subito conto di avere ancora un debole per Irene.

Vittorio, invece, scoprirà che la contessa vuole vendere le sue quote e si dimostrerà voglioso di accaparrarsele.

Gemma spererà di far pace con Stefania

La nuova collezione che arriverà in boutique lascerà piacevolmente colpi il proprietario Vittorio, Ezio e il capo magazziniere Armando.

Gemma, poco più tardi, sarà ancora speranzosa di poter fare pace con Stefania e un piccolo passo in tal senso sembrerà esserci.

Perico inizierà a fare delle avance a Cipriani ma quest'ultima non faticherà ad accorgersi che il giovane non è stato del tutto sincero nei suoi riguardi.

Marcello, dopo le perplessità di Salvo e Armando, svelerà ai suoi amici la vera identità dell'ingegner Basile menzionando, al contempo, anche la sua mentore.

Il commendatore Umberto verrà chiamato in causa da Vittorio, in quanto quest'ultimo chiederà al banchiere di aiutarlo a rilevare le quote della contessa. Tra la signora Di Sant'Erasmo e Conti, in ultimo, ci sarà un dialogo in tal senso e tale scambio di vedute sarà possibile grazie alla mediazione di Matilde.