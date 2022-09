Vittorio potrebbe tornare a essere l'unico a capo del Paradiso delle Signore o almeno è l'obbiettivo che spererà di raggiungere nelle puntate in onda su Rai 1 dal 26 al 30 settembre. Il direttore, infatti, verrà a conoscenza del fatto che Adelaide vuole vendere le sue quote. Matilde metterà una buona parole per il direttore, ma Vittorio, alla fine, dovrà andare incontro alla consueta imprevidibilità della contessa.

Vittorio e i problemi in negozio

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 26 al 30 settembre, Vittorio dovrà affrontare dei grattacapi in negozio.

Infatti Irene gli comunicherà che Clara non ha la stoffa per essere una Venere, quindi dovrà decidere se mantenerla o meno, ma non solo.

L'assenza di Agnese si farà sentire: da quando è partita a Londra per stare vicina a Tina, le problematiche all'atelier aumenteranno, per questo motivo il direttore chiederà a Paola di dare un mano proprio in atelier.

Clara fuori dal grande magazzino

Intanto arriverà la sentenza per Clara: verrà licenziata dal Paradiso e dopo tale decisione farà perdere le sue tracce. Lo zio, Don Saverio, si preoccuperà molto per le sorti della nipote e vorrebbe fare qualcosa per aiutarla, per questo motivo deciderà di appellarsi a Gemma.

Successivamente chiederà anche a Vittorio di dare una seconda chance alla nipote e Gemma si offrirà di aiutarla, anche per insegnarle tutti i segreti per essere una perfetta Venere.

Cosa deciderà di fare il direttore?

Matilde in favore di Conti

Vittorio dovrà anche occuparsi della gestione del negozio e gli giungerà voce che Adelaide ha intenzione di vendere le sue quote del Paradiso. L'obiettivo del giovane, ovviamente, sarà di acquistarle e sarà determinato a farlo.

Per raggiungere il suo scopo chiederà aiuto a Umberto, in modo da poter agevolmente rilevare le quote in possesso di Adeaide.

La contessa sarà disponibile alla cessione delle quote a favore di Conti, ma prenderà questa decisione solamente perché Matilde sarà in favore del direttore e farà da "mediatrice".

Adelaide cambia idea sulla vendita delle azioni

Tra Vittorio e Adelaide ci sarà un incontro che farà ben sperare il direttore, e solo l'idea di poter essere l'unico proprietario del Paradiso, gli regalerà un entusiasmo incontenibile, ma saprà perfettamente che per tutto ciò dovrà impegnarsi al massimo.

Inizierà, però, a pregustarsi l'attimo in cui tornerà a essere il solo proprietario del Paradiso delle Signore, come in tempi passati lo era Pietro Mori. Il direttore, però, non potrà immaginare che la contessa giocherà un passo falso. Adelaide, come sempre, è molto imprevedibile e all'ultimo momento deciderà di cambiare le carte in tavola.