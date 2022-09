Nuovo cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 nel daytime pomeridiano di Rai 1. La soap opera, nel corso delle prossime settimane, subirà delle modifiche legate alla messa in onda e verrà trasmessa in via del tutto eccezionale anche al sabato pomeriggio.

Una scelta, quella attuata in casa Rai, per far fronte allo stop della soap opera in occasione di due eventi che monopolizzeranno il palinsesto della rete ammiraglia. Trattasi dei funerali della Regina Elisabetta II d'Inghilterra e delle elezioni politiche 2022.

Nuovo cambio programmazione Il Paradiso delle signore 7: la soap si ferma il 19 settembre

Nel dettaglio, un nuovo cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 si verificherà il prossimo 19 settembre 2022.

La soap opera non andrà in onda nella consueta fascia oraria delle 16:05, dato che l'intero daytime pomeridiano sarà incentrato sulla diretta dei funerali della Regina Elisabetta II, i quali andranno in onda a partire dalle 10:30 del mattino.

Di conseguenza, ciò porterà ad una variazione dell'intero palinsesto di Rai 1 e a farne le spese sarà proprio l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni.

In questo caso, la puntata de Il Paradiso delle signore che non andrà in onda lunedì pomeriggio, verrà anticipata a sabato 17 settembre in daytime.

Stop per Il Paradiso delle signore 7 il 26 settembre

Cambio programmazione per la soap opera pomeridiana di Rai 1 anche nel daytime di lunedì 26 settembre 2022.

Per il secondo lunedì di fila, la soap Il Paradiso delle signore 7 non sarà trasmessa nella fascia del primo pomeriggio, dato che l'attenzione sarà incentrata sui risultati delle elezioni politiche 2022.

Lunedì 26 settembre, infatti, a tenere banco sarà lo speciale Tg1 dedicato al voto, il quale occuperà la fascia del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai, portando alla cancellazione della puntata inedita della soap.

Anche in questo caso, il cambio programmazione della soap opera, si tramuterà con lo spostamento della puntata al sabato pomeriggio.

La soap opera Il Paradiso delle signore in onda anche di sabato

La puntata de Il Paradiso delle signore che non andrà in onda il 26 settembre verrà poi recuperata sabato 1° ottobre 2022 in daytime.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate che presto arriveranno su Rai 1? Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Stefania, la quale continuerà a lottare per far sì che sua mamma Gloria possa uscire dal carcere al più presto.

Occhi puntati anche su Adelaide che, con la sua perfidia, continuerà a portare avanti la sua "guerriglia" all'interno del celebre grande magazzino.