Il Paradiso delle signore 7 torna in onda il 3 e 4 ottobre con due nuove puntate ricche di colpi di scena. Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per la delusione di Vittorio Conti, reo di essersi lasciato scappare la possibilità di riavere in mano l'intero negozio.

Occhi puntati anche su Gemma che, in queste nuove puntate della soap, si ritroverà in pensiero per sua mamma e deciderà di chiedere aiuto alla sorellastra Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 3 ottobre: Vittorio deluso e amareggiato

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 3 ottobre rivelano che Vittorio non potrà che essere amareggiato dal fatto di non essere riuscito a riprendere in mano l'intero grande magazzino.

Conti si sente ingannato dalla contessa Adelaide, la quale aveva lasciato intendere di essere pronta a cedere le sue quote e quindi ad uscire di scena dal negozio.

Al tempo stesso Vittorio si sentirà tradito e ferito anche da Matilde che, in questa nuova puntata, deciderà di presentarsi ufficialmente alla squadra del Paradiso, entrando così a far parte del team nelle vesti di vice della contessa Adelaide.

Veronica preoccupata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3 ottobre

Occhi puntati anche su Veronica, la quale teme che il suo Ezio possa dimenticarsi l'anniversario del loro primo incontro.

La donna apparirà in grande pensiero, motivo per il quale sua figlia Gemma proverà in tutti i modi a rincuorarla e tirarla su.

Grandi colpi di scena anche nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 4 ottobre 2022, dove ci sarà un accordo tra Adelaide e Matilde.

Adelaide e Matilde arrivano ad un compromesso: anticipazioni Il Paradiso delle signore 4 ottobre

La new entry nel team del Paradiso chiederà alla contessa la possibilità di esercitare il suo "potere" in assoluta autonomia e quindi fare le scelte che ritiene giuste per il bene del negozio.

Adelaide accetterà questo compromesso: lascerà completamente "carta bianca" alla sua nuova socia Matilde, ma le farà una richiesta ben precisa.

Vuole che Matilde si impegni con tutta se stessa per fare fuori Flora Ravasi dal team del negozio e quindi estrometterla definitivamente dal ruolo di stilista del grande magazzino.

Spazio anche alle vicende di Gemma: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 ottobre rivelano che la ragazza prenderà a cuore le preoccupazioni di sua mamma, motivo per il quale chiederà aiuto alla sorellastra.

Gemma si rivolgerà così a Stefania, affinché possa mettere una buona parola con Ezio nel ricordargli la fatidica data del primo anniversario con Veronica. Intanto Marcello si metterà in contatto con Adelaide.