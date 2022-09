Fabrizio Corona continua a raccontare la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio tra Totti e Blasi. L'ex re dei paparazzi, stavolta ha deciso di contattare un ex fidanzato di Ilary. Seon Brocca senza peli sulla lingua ha confidato che secondo lui, la conduttrice avrebbe sposato l'ex calciatore della Roma per convenienza. Secondo l'ex fidanzato, Blasi sarebbe finita nel dimenticatoio se non avesse sposato Francesco Totti.

Le parole dell'ex fidanzato di Blasi

Contattato da Fabrizio Corona, l'ex fidanzato di Blasi ha spiegato che la relazione con Ilary andava a gonfie vele prima dell'arrivo di Totti.

Seon Brocca ha rivelato che i due stavano insieme da un anno e convivevano a Milano: "Durante la relazione ho sbagliato, ma non l'ho mai tradita con altre donne". A tal proposito l'ex di Blasi ha confidato di non essersi mai fidato al 100% della donna che aveva accanto: "La vedevo troppo sbarazzina". Nella chiacchierata con l'ex re dei paparazzi, il modello ha riferito che negli ultimi 15 giorni di convivenza con Ilary sapeva che aveva iniziato a messaggiare con Totti: "Quando se n'è andata per andare a vivere a Roma, ho trovato un regalo e due lettere nell'armadio". Secondo il pensiero di Seon, era impossibile competere con uno come Totti.

L'incontro tra Blasi e Totti descritto da Brocca

Seon Brocca si è detto convinto che tra Totti e Blasi si sia trattato di un "matrimonio di convenienza".

Nello specifico, il modello ha confidato di aver visto l'ex calciatore molto innamorato: "Credo che Totti fosse innamorato di Ilary, anche se l'ha tradita molto". Stando al racconto di Brocca, l'ex capitano della Roma avrebbe potuto avere moltissime donne al suo fianco, ma per 20 anni ha deciso di rimanere legato a Blasi. Diverso è il pensiero che Seon ha della sua ex Ilary: "Penso che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera".

A detta del modello, Ilary Blasi se non avesse sposato Totti non avrebbe avuto la carriera di oggi. Infine, Seon Brocca si è detto sicuro che Blasi ha deciso di porre fine al matrimonio solo dopo essersi sistemata economicamente.

Corona mostra la foto di un presunto amante di Ilary

Fabrizio Corona non si è limitato a contattare un ex fidanzato di Ilary Blasi.

L'ex re dei paparazzi ha postato, su Instagram, la foto di Alessio La Padula. Durante la scorsa estate, si è mormorato di un presunto flirt tra l'ex ballerino di Amici e Ilary Blasi. In seguito all'ennesimo pettegolezzo di Gossip sul suo conto, è arrivata la netta smentita di La Padula. Alessio, tramite il suo account, ha postato un video in cui si è scagliato contro Fabrizio Corona. Il ballerino ha chiesto al 48enne di trovarsi un lavoro vero anziché raccontare bugie.