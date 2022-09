L'appuntamento con Imma Tataranni 2 torna in onda giovedì 29 settembre con una nuova puntata in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della fiction che vede protagonista Vanessa Scalera rivelano che sarà trasmesso l'episodio dal titolo "La doppia vita di Mister E", durante il quale la protagonista sarà chiamata ad affrontare la crisi coniugale che la vede protagonista con suo marito Pietro.

Pietro deluso da Imma: anticipazioni Imma Tataranni 2 del 29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di imma tataranni 2 in programma giovedì 29 settembre nel prime time di Rai 1, rivelano che la protagonista dovrà fare i conti con la gelosia di suo marito Pietro, il quale non riuscirà a superare il "trauma" legato alle foto compromettenti di sua moglie in compagnia del giovane Calogiuri.

Nonostante le rassicurazioni di Imma, la quale ha provato a fargli capire in tutti i modi che non è successo nulla con Calogiuri, Pietro continuerà a non esserne convinto e ben presto la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata.

Pietro, infatti, approfitterà della forzata convivenza in casa con Brunella, mamma di Imma che si è ritrovata di punto in bianco senza l'assistenza di una badante, per prendere una decisione clamorosa.

Pietro va via di casa, Calogiuri in crisi: anticipazioni Imma Tataranni 2 del 29 settembre

Le anticipazioni di questa nuova puntata del 29 settembre rivelano che Pietro deciderà di andare via di casa e di trasferirsi per un po' di tempo a casa dei suoi genitori.

Una soluzione che Imma non gradirà affatto: riusciranno i due a riprendere in mano pacificamente le redini del loro rapporto?

Occhi puntati anche su Calogiuri: le anticipazioni di questa nuova puntata della fiction Rai rivelano che il ragazzo sarà felice della sua condizione anche se, al tempo stesso, comincerà a sentirsi anche un po' in crisi.

Il motivo? Calogiuri si renderà conto che Jessica potrebbe non essere la persona adatta per lui e questa riflessione metterà a dura prova il suo sentimento.

Nuova programmazione per Imma Tataranni 2 su Rai 1

Insomma un nuovo appuntamento decisamente da non perdere quello con Imma Tataranni 2 del 29 settembre anche se, dalla prossima settimana, la fiction cambierà programmazione su Rai 1.

Contrariamente a quanto è accaduto questa settimana, non ci sarà spazio per un nuovo doppio appuntamento settimanale in prime time sulla rete ammiraglia.

La fiction con Vanessa Scalera, infatti, andrà in onda con un singolo appuntamento e la messa in onda è prevista non di martedì, dove troverà spazio la nuova stagione della serie francese Morgane, bensì al giovedì sera dove dovrà vedersela con il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.