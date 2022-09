La seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore prosegue su Rai 1 e, giovedì 6 ottobre, andrà in onda una nuova puntata della fiction. Le anticipazioni rivelano che l'episodio si intitolerà: ''Angelo o diavolo''. Durante la serata, l'amica di Brunella perderà la vita per mano di qualcuno in una casa di riposo per anziani. Pertanto, Imma e la sua squadra dovranno indagare, per capire chi ha fatto del male alla conoscente di sua mamma. Nel frattempo, Romaniello deciderà di collaborare con Tataranni in cambio della libertà. Pietro, invece, cercherà di trovare un equilibrio con sua moglie.

Imma Tataranni, trama 6/10: l'amica di Brunella perde la vita in un ospizio a causa di qualcuno

Le puntate di Imma Tataranni, oltre a raccontare le vicende personali del sostituto procuratore di Matera, trattano anche omicidi e casi da risolvere. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata del 6 ottobre, Imma dovrà cercare di trovare l'assassino di una persona legata a sua madre. A tal proposito, le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che all'amica di Brunella, mamma di Tataranni, verrà tolta la vita. L'anziana signora morirà in una casa di riposo e la squadra del procuratore tenterà di scovare chi possa avere fatto del male alla signora. Al momento, però, non sono trapelati ulteriori indizi su chi possa essere l'assassino.

Imma Tataranni, puntata 6/10: Romaniello collabora, in cambio della libertà

Nel frattempo, la moglie di Pietro dovrà seguire anche le vicende legate a Saverio Romaniello. L'imprenditore era stato pronto a seppellire tonnellate di rifiuti tossici, con la complicità di amministratori e imprenditori locali. L'accusa del criminale è, pertanto, quella di tentato disastro ambientale e, in aggiunta a questo, era stato incriminato per essere il mandante di alcuni omicidi avvenuti a Matera.

Nell'episodio di Imma Tataranni del 6 ottobre, Romaniello fornirà a Imma alcune informazioni utili per fare arrestare il capo clan dei Mazzocca. Saverio, però, vorrà la libertà in cambio della sua collaborazione. Al momento, però, non è ancora chiaro se Tataranni concederà lo sconto di pena a Romaniello.

Imma Tataranni, episodio 6/10: Pietro cerca di trovare l'equilibrio con sua moglie

Nel frattempo, durante la puntata di Imma Tataranni - Sostituto procuratore di giovedì 6 ottobre, verranno trattate le vicende dei coniugi De Ruggeri. Nei recenti episodi della fiction di Rai 1, Pietro aveva ricevuto scatti compromettenti di sua moglie, che aveva le labbra un po' troppo vicine a Ippazio Calogiuri. Pertanto, a causa della gelosia, il rapporto fra Imma e suo marito si era incrinato. Le anticipazioni rivelano che Pietro e sua moglie cercheranno di trovare l'equilibrio e l'intesa di un tempo, provando a superare la crisi coniugale.