Ci sarà la morte di Edoardo in Mare Fuori 3? Questa è la domanda che si stanno facendo i tantissimi fan della Serie TV campionessa di ascolti di Rai 2. Le nuove puntate arriveranno nel corso della prossima stagione televisiva e si attendono ovviamente le prime anticipazioni.

Sappiamo che verrà affrontata la tematica dell'amore, oltre a quella dell'amicizia. I protagonisti si troveranno davanti a scelte molto difficili e personali che li metteranno alla prova anche a livello emotivo.

Le riprese sono ancora in corso e sono trapelati alcuni dettagli dal set che fanno pensare alla morte di un personaggio: stiamo parlando di Edoardo, che potrebbe lasciare la terza stagione di Mare Fuori in modo drammatico.

Liz e Massimo in lacrime: Mare Fuori 3 anticipazioni

Che cosa fa supporre che Edoardo possa morire? I dettagli non sono pochi e i fan della Serie Tv cominciano a mettere insieme i pezzi. A far pensare a questa triste ipotesi è stata in primis una foto postata da Anna Ammirati, che interpreta Liz, una delle guardie femminili del carcere.

Ebbene, nello scatto, Liz e Massimo (il comandante interpretato da Carmine Recano) sono in lacrime, e sicuramente ci deve essere un motivo drammatico a motivo di ciò. Secondo le ipotesi dei fan, questo pianto condiviso sarebbe conseguente alla morte di Edoardo, al quale Liz è molto legata, quasi come fosse una madre per lui. Ma non è finita qui.

Edoardo muore in Mare Fuori 3? Carmela in abito nero

Stando alle anticipazioni di Mare Fuori 3, un personaggio molto amato potrebbe morire e tutti gli indizi porterebbero ad Edoardo, non solo per la foto nella quale Liz e Massimo sono in lacrime. Un altro indizio è a suffragio di questa drammatica tesi, e sembra ben saldo.

Non mancano foto prese dal set della Serie Tv che vengono postate sui social.

In particolare, tempo fa, Maria Esposito, che in Mare Fuori dona il volto a Rosa Ricci, ha pubblicato uno scatto che ritrae Carmela (Giovanna Sannino) stranamente vestita con un abito nero, chiaro segno di lutto nel sud. Ma non solo.

Oltre alla foto di Carmela, la madre di Ciro e donna di Edoardo, in abito nero, è stato notato anche un altro scatto.

Questa volta la protagonista è la mamma di Edo, in una scena del set completamente senza trucco, come se avesse appena finito di piangere.

Quando esce Mare Fuori 3

I fan sono in trepidante attesa per le nuove puntate di Mare Fuori 3 e per sapere anche quale sarà la sorte di Edoardo, viste le premesse e le insistenti indiscrezioni.

Le riprese sono ancora in corso e la Rai non ha ancora ufficializzato la data di uscita. Dato che la serie Tv rientra nel palinsesto 2022/2023, si presume che le puntate inedite possano arrivare su Rai 2 nei primi mesi del 2023.