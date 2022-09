C'è grande attesa per la seconda stagione di Mina Settembre. Durante la serata di domenica 2 ottobre andrà in onda il primo episodio della fiction di Rai 1, con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Le anticipazioni della prima puntata rivelano che Claudio resterà coinvolto in un attentato e verrà ricoverato in ospedale, mentre sua moglie Gelsomina sarà in vacanza con il suo fratellastro Gianluca.

Mina Settembre, trama 2/10: Claudio viene ricoverato dopo un attentato

La prima puntata della seconda stagione di Mina Settembre sarà ricca di colpi di scena e novità per i protagonisti della fiction.

A tal proposito, Claudio rimarrà coinvolto in un attentato. Al momento, però, non è ancora chiara la dinamica e quello che accadrà al magistrato e se l'atto terroristico sarà fatto proprio per colpire De Carolis o qualche suo collega. L'unica cosa certa, è che il marito di Gelsomina finirà in ospedale. Le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1 del 2 ottobre rivelano che Claudio verrà ricoverato e sua moglie verrà informata dell'accaduto.

Mina Settembre, episodio 2/10: Gelsomina sa che Claudio è ricoverato in ospedale

Nel frattempo, Gelsomina trascorrerà un po' di tempo insieme a Gianluca. Nel finale della prima stagione di Mina Settembre, l'assistente sociale aveva scoperto che suo padre aveva avuto una relazione extra coniugale con la sua migliore amica e dalla loro storia d'amore era nato un bambino.

Settembre, pertanto, deciderà di passare le vacanze a Procida insieme a Gianluca. Purtroppo, però, le ferie di Mina verranno interrotte da una brutta notizia. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 di domenica 2 ottobre, rivelano che la moglie di Claudio verrà avvertita di quello che è successo a suo marito e, pertanto, verrà a sapere che il consorte è stato ricoverato in ospedale.

Mina Settembre, puntata 2/10: Gelsomina è confusa a causa di Domenico

Inoltre, durante la serata del 2 ottobre, verranno trattate anche le vicende legate al rapporto fra Gelsomina e Domenico. A tal proposito, l'assistente sociale si renderà conto che la vicinanza con il ginecologo la manderà in confusione. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 forniscono ulteriori dettagli su quello che deciderà di fare Mina Settembre.

Dato che il suo collega la manderà in crisi, la moglie di Claudio deciderà di rivolgersi a Giulia, una psicoterapeuta. Al momento, non è chiaro che consigli darà la professionista a Mina e se Settembre inizierà a provare, ancora una volta, sentimenti per il suo collega. Nel frattempo, Gelsomina continuerà a dedicarsi al suo lavoro e seguirà il caso di Valeria, una ragazza in sovrappeso.