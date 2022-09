Nella puntata di lunedì 27 settembre 2022 del Grande Fratello Vip 7, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Orietta Berti è intervenuta su alcune voci che circolavano sul suo conto. Stando, infatti, alle indiscrezioni riportate da Dagospia, la cantante percepirebbe un compenso che ammonterebbe a 10 mila euro a puntata che l'avrebbe spinta ad accettare il ruolo di opinionista al GF Vip 7. Berti però ha smentito categoricamente tale voce, spiegando il suo vero motivo per cui ha preferito la trasmissione di Mediaset alle presunte proposte di altri programmi televisivi.

Le parole di Berti sulla sua presenza al GF Vip 7

"Voglio dire a tutti quelli che dicono che sono qui per interesse che non è vero" ha esordito così Orietta Berti, chiarendo la sua posizione riguardo alle voci sulla sua partecipazione come opinionista al GF Vip 7. "Io ti stimo tantissimo", ha poi continuato la cantante di Mille rivolgendosi al conduttore Alfonso Signorini. "Ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti", ha inoltre aggiunto Berti, senza rivelare quali sarebbero stati i programmi a cui avrebbe rinunciato per prendere parte al reality show di Mediaset. L'artista nata a Cavriago, infine, ha chiosato motivando ancora una volta la sua scelta: "Volevo fare un'esperienza nuova".

Alcuni telespettatori su Twitter bocciano Berti come opinionista al GF Vip

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7, alcuni telespettatori sui social hanno voluto bocciare Orietta Berti nel ruolo da opinionista. "Orietta Berti mi fa tenerezza, ma come opinionista non ci siamo per nulla" ha commentato una utente su Twitter.

"Comunque, per carità, io amo molto la discografia di Orietta Berti, sono uno dei suoi più grandi fan. Ti amo tesoro, però l’opinionista non la fare", ha cinguettato qualcun altro esprimendo il suo giudizio in parte negativo.

"Ma Orietta Berti è un'opinionista o una semplice figurante del pubblico?" ha ironizzato qualcuno sempre su Twitter, facendo riferimento ai pochi interventi di Berti al GF Vip 7.

Chi è Orietta Berti, la sua carriera nella musica e in tv

Nata a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia l’1 giugno 1943, Orietta Berti, all'anagrafe Orietta Galimberti, è una delle cantanti più longeve della storia della musica italiana.

Esordì nel 1965 a Un disco per l'estate con il brano "Tu sei quello". Fu soprannominata in passato Capinera d'Emilia, ma poi si fece conoscere come l'Usignolo di Cavriago per la sua vocalità distintiva. Nel 1966 partecipò al Festival di Sanremo con "Io ti darò di più", scritta da Memo Remigi e Alberto Testa, l'anno successivo con "Io, tu e le rose". Negli anni '70 lanciò "Finché la barca va", uno dei brani più amati che si piazzò al terzo posto a Un disco per l'estate, per poi arrivarono "Tipitipitì" e "Via dei ciclamini". Negli anni '90 ha preso parte a diversi programmi televisivi, tra cui Acqua calda e Rock n'roll, derivato di Non è la Rai e Anima Mia, in compagnia di Claudio Baglioni e Fabio Fazio.

È stata inoltre ospitata a Quelli che il calcio e a Che tempo che fa. Nel 2021 è tornata all'amore per la musica e partecipando al Festival di Sanremo con "Quando ti sei innamorato", introdotto in un cofanetto di cd per festeggiare i suoi 55 anni di carriera.