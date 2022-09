Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 sono ricche di colpi di scena e nell'episodio che andrà in onda giovedì 15 settembre ci saranno grandi cambiamenti in sartoria, perché Flora (Lucrezia Massari) sarà costretta a dimettersi a causa di Adelaide (Vanessa Gravina). A casa Colombo, invece, Veronica (Valentina Bartolo) non sarà affatto d'accordo con il ritorno di Gemma (Gaia Bavaro) e discuterà con Ezio (Massimo Poggio), che invece appoggerà la ragazza. Nel frattempo Stefania (Grace Ambrose) penserà alla festa di fidanzamento con Marco (Moisè Curia), mentre a casa Amato ci sarà l'arrivo della piccola Irene.

Infine Umberto (Roberto Farnesi) verrà a sapere che la sua compagna non è più la stilista del Paradiso e studierà un piano per mettere in un angolo la contessa.

Stefania sentirà la mancanza di sua madre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 raccontano che nella puntata di giovedì 15 settembre a casa Amato ci sarà il ritorno della piccola Irene. Tutti in famiglia si impegneranno al meglio per accogliere la figlia di Anna e occuparsi di lei. Nel frattempo Stefania penserà alla sua festa di fidanzamento con Marco e non potrà fare a meno di desiderare che sua madre sia accanto a lei in un giorno così importante. Quello che la signorina Colombo e il suo fidanzato si augurano è che Gloria (Lara Komar) riesca a ottenere il permesso dal direttore del carcere grazie all'intervento di Adelaide.

Umberto avrà un piano contro Adelaide: anticipazioni puntata di giovedì 15 settembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 15 settembre vede ancora al centro delle scene del grande magazzino. Il clima teso e le continue angherie di Adelaide, nei confronti dello staff in sartoria, costringeranno Flora a lasciare il suo amato lavoro per il bene di tutti.

Presto, però, la contessa farà l'annuncio ufficiale delle dimissioni della stilista [VIDEO] e comunicherà che è in cerca di una sostituta.

Veronica ed Ezio in disaccordo sul ritorno di Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 raccontano che giovedì 15 settembre Umberto sarà sorpreso dalla decisione di sua cognata e capirà che non sarà facile far calmare Adelaide.

Il commendatore, tuttavia, avrà già un piano per costringere la Contessa di Sant'Erasmo a fare un passo indietro e a cambiare il suo atteggiamento astioso, soprattutto nei confronti della sua compagna. Infine, a casa Colombo, Veronica non sarà d'accordo con Ezio e penserà che l'uomo non avrebbe dovuto riportare a casa Gemma. La donna sarà molto severa nei confronti di sua figlia e continuerà a sostenere che sarebbe stato meglio lasciarla riflettere ancora un po' in convento.