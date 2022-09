Giovedì 22 settembre 2022 il Grande Fratello Vip 7, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è giunto alla seconda puntata. A entrare nella casa più spiata d'Italia è stato anche Giovanni Ciacci, il primo concorrente sieroposivo a partecipare al programma di Mediaset. Nel corso della puntata è intervenuta la contessa Patrizia De Blanck con un post su Instagram, nel quale si è sfogata contro Ciacci, poiché avrebbe tradito la sua amicizia mentre partecipava al GF Vip. Secondo la contessa, infatti, l'ex volto di Detto Fatto avrebbe approfittato della sua visibilità in tv per rilasciare alcune presunte dichiarazioni false e commenti negativi nei suoi confronti.

Lo sfogo social di Patrizia De Blanck contro Ciacci

"Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me", ha esordito così Patrizia De Blanck sfogando la sua rabbia contro il costumista Giovanni Ciacci, attualmente concorrente al GF Vip 7. "Ero nella casa del Grande Fratello Vip. Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità", ha poi proseguito la contessa su Instagram. "Un individuo del genere non può essere mio amico", ha inoltre aggiunto De Blanck, facendo intuire di essere piuttosto amareggiata per il presunto comportamento dell'ex amico Ciacci. "E pensare che era stato anche a casa mia", ha infine chiosato la contessa.

Chi è Giovanni Ciacci, la sua carriera da costumista, in tv e la sua malattia

Nato a Siena l'11 marzo 1971, Giovanni Ciacci ha vissuto con la madre Erina e i nonni, poiché il padre morì prematuramente. Ha lavorato per diversi anni dietro le quinte come stylist e consulente d'immagine di personaggi famosi, tra cui anche cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo.

I suoi lavori più rilevanti sono stati fatti per Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni. È stato inoltre assistente di Valeria Marini, per poi approdare a Detto Fatto nel 2013, affiancando Caterina Balivo e curando i cambi di look delle ospiti del programma. Nel 2018 è sbarcato su Tv8 per condurre Vite da copertina in compagnia di Elenoire Casalegno e ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle in coppia con il danzatore Raimondo Todaro.

È stato spesso ospitato nei programmi Mediaset condotti da Barbara D'Urso ed è stato annunciato come naufrago all'Isola dei famosi 2021, ma dovette rinunciare all'esperienza poiché risultò positivo al coronavirus. Attualmente, partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip 7 per trattare l'argomento della sieropositività, perché sostiene che ci sia sempre stata poca informazione in Italia.