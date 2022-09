Alfonso Signorini svela i primi retroscena sul Grande Fratello Vip 7, in onda dal 19 settembre in poi su Canale 5. Il reality show Mediaset tornerà in onda con doppio appuntamento settimanale ma, quest'anno, cambieranno i giorni di messa in onda rispetto alla passata edizione.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda lo studio del reality e per la casa più spiata d'Italia: entrambi i due spazi subiranno delle modifiche e dei cambiamenti.

Un'altra delle novità riguarderà lo svelamento del cast di vipponi di questa settima edizione: i nomi ufficiali dei 24 concorrenti saranno diramati solo nel corso delle prime due puntate.

Al via il Grande Fratello Vip 7: i retroscena svelati da Alfonso Signorini

Nel dettaglio, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha svelato un po' di retroscena su quello che succederà nel corso della settima edizione del GF Vip.

Il primo appuntamento è previsto per il 19 settembre, dopodiché ci sarà subito un raddoppio giovedì 22 settembre: questa sarà la collocazione ufficiale del reality show che, quest'anno, non andrà in onda di venerdì sera.

Top secret, invece, la data della finalissima di questa settima stagione: non si esclude, infatti, che questa possa essere l'edizione più lunga di sempre.

"Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha detto che spera che questa sia l'edizione più lunga di sempre.

Anche se apprezzo le sue parole, bisogna fare i conti con il gradimento del programma", ha svelato Signorini.

Cambia la casa e lo studio del Grande Fratello Vip 7: ecco le novità

Novità anche per quanto riguarda la casa del GF Vip e lo studio: entrambi i due spazi subiranno delle sostanziali modifiche.

"Lo studio sarà molto diverso.

Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il GF Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta", ha dichiarato il padrone di casa del reality show.

"La casa sarà nuova e molto più grande, come anche il giardino. Ci saranno due aree esterne.

Avrà sempre un solo bagno e la piscina. Ci sarà ancora anche la suite", ha rivelato Signorini.

Il cast del Grande Fratello Vip 7 'top secret' fino al 19 settembre

Un'altra novità riguarderà l'annuncio dei 24 concorrenti ufficiali di quest'anno, i quali non saranno spoilerati in anticipo, bensì presentati in diretta nel corso delle prime due puntate del Grande Fratello Vip del 19 e 22 settembre.

Signorini ha poi confermato che, in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, gli inquilini potranno lasciare la casa di Cinecittà per andare a votare.

"Chi vorrà potrà andare a votare ma poi salterà una puntata per fare la quarantena", ha rivelato il conduttore.