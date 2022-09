Giunta come un fulmine a ciel sereno, la notizia della rottura tra Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo ha sconvolto tutti i fan della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne. Nessun si sarebbe mai aspettato uno stacco così netto tra i due giovani, genitori di Brando e Zeno.

Secondo quanto dichiarato da Deianira Marzano, anche l'ex tronista stesso ha subito la novità, quando sua intenzione era invece quella di recuperare il rapporto. Ospite della trasmissione radiofonica 'Non succederà più', condotta da Giada Di Miceli, la blogger esperta di Gossip ha raccontato il modo in cui Eugenio ha scoperto che la ex compagna ha passato dei giorni in albergo con un altro.

Le rivelazioni di Deianira sulla fine della storia tra Francesca e Eugenio

'Il problema non è che una si innamora di un altro, può succedere. Sono le modalità che non vanno bene', ha dichiarato Deianira Marzano chiamata da Giada Di Miceli a dire la sua opinione sulla fine della storia d'amore lunga 9 anni tra Eugenio e Francesca. La blogger ha svelato dei retroscena inedito che hanno preceduto lo sfogo di Colombo, il quale ha dichiarato qualche tempo fa si era detto 'schifato' dal fatto che la sua compagna avesse trascorso tre giorni in albergo con qualcuno mentre la loro cagnolina stava morendo.

Eugenio, a detta della Marzano, avrebbe scoperto tutto dalla famiglia di Francesca che ha rivelato all'ex tronista che la giovane non era stata con loro al mare nei famosi tre giorni.

Sarebbe stata poi lei stessa a confessare che si trovava con un altro. Ma a quanto pare, ad Eugenio, che è un amico di Deianira, non interesserebbe neanche scoprire l'identità di questa persona.

Colombo avrebbe voluto recuperare il rapporto

'Eugenio è molto triste', ha continuato Deianira nella sue rivelazioni nell'intervista radiofonica.

Infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe voluto trovare una soluzione per non rovinare la sua famiglia. In pratica, Colombo sarebbe stato anche disposto a perdonare, secondo la blogger, anche perché era consapevole dei problemi che la coppia stava attraversando ma non si sarebbe mai aspettato che tutto finisse. 'Lei era ferma nella sua decisione', ha aggiunto Marzano.

Insomma, a decidere di chiudere definitivamente sarebbe stata la Del Taglia, che è stata presa di mira dagli utenti del web dopo le recenti dichiarazioni di Eugenio. Al momento, nessuno dei due membri dell'ormai ex coppia ha deciso di commentare le dichiarazioni di Deianira, ma pare evidente che tra Eugenio e Francesca le cose sono finite in modo tutt'altro che pacifico. Interesse comune restano, naturalmente, i figli Brando e Zeno, cosa che entrambi hanno ribadito in più di un'occasione.