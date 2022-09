Quando ritorna la soap Sei sorelle in tv? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan e spettatori, che questa estate hanno avuto modo di appassionarsi alle vicende delle sorelle Silva, trasmesse nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Gli ascolti della soap non sono stati brillanti, motivo per il quale in casa Rai si è optato per una cancellazione dal daytime feriale della rete ammiraglia.

Eppure, dal prossimo 15 settembre, la serie iberica verrà riproposta in prima serata sul canale free Rai Premium.

Sospesa la soap Sei Sorelle nel daytime feriale di Rai 1

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di settembre è cominciato il 5 settembre, quando al posto degli episodi di Sei Sorelle è tornato l'appuntamento in replica con Il Paradiso delle signore.

In vista delle nuove puntate che andranno a comporre la settima stagione, i dirigenti della televisione di Stato hanno scelto di ritrasmettere gli ultimi episodi della passata stagione, in attesa dei nuovi episodi.

Così per Sei Sorelle non c'è stato più spazio nella fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia. Complici anche gli ascolti decisamente poco brillanti, con una media che si aggirava sugli 850.000 spettatori al giorno e uno share compreso tra il 10 e il 12% circa, si è scelto di stoppare l'appuntamento con la soap spagnola.

Ecco quando ritorna la soap opera Sei Sorelle in tv

Una sospensione che ha deluso i numerosi fan che, questa estate, hanno seguito le vicende delle sorelle Silva e che al momento si chiedono quando ritornerà in onda in tv.

Ebbene, dopo qualche settimana di stop, ecco che l'appuntamento con Sei Sorelle tornerà in onda nuovamente a partire da giovedì 15 settembre 2022 sul canale free Rai Premium.

La messa in onda è prevista dalle 21:15 circa, tuttavia non saranno trasmesse le puntate inedite della soap opera spagnola, bensì verranno ritrasmesse le puntate che sono andate già in onda nel corso dell'estate sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

La soap opera Sei Sorelle sarà riproposta in prima serata su Rai Premium

In questo modo, quindi, gli spettatori della soap iberica potranno fare un "tuffo nel passato" e rivivere le emozioni che hanno contrassegnato la tormentata famiglia Silva, in attesa di quelle che saranno poi le puntate inedite.

Tuttavia, al momento, non si sa ancora se Sei Sorelle proseguirà sempre in prima serata su Rai Premium anche con le nuove puntate inedite, oppure se si attenderà la prossima estate per continuare a trasmetterle nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, al posto de Il Paradiso delle signore che andrà in pausa.