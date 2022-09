Dal 1° settembre su Netflix è disponibile la quinta stagione di Skam Italia, la serie tv italiana ambientata a Roma e basata sui drammi adolescenziali di alcune compagnie di liceali. La nuova stagione promette colpi di scena, nuovi drammi e nuovi curiosi personaggi, andando a toccare temi molto forti riguardanti argomenti tabù come la sessualità maschile. Ci saranno quindi diversi argomenti di conversazione e di riflessione, conditi dai piccoli problemi quotidiani che i giovani ragazzi devono affrontare e che fino a ora hanno tenuto incollati i telespettatori allo schermo per quattro stagioni.

Le anticipazioni della quinta stagione e i nuovi arrivi

Cambiano i tempi, i luoghi e i personaggi, e questa nuova stagione di Skam Italia racconterà il passaggio degli adolescenti dal liceo all' università, mentre i personaggi nuovi saranno per lo più femminili. Protagonista di questa nuova stagione sarà Elia, interpretato da Francesco Centorame, che dovrà affrontare un problema con se stesso e per poter "contrastare" al meglio si affiderà all'aiuto degli amici di sempre, i quali nel frattempo intrecceranno rapporti con i nuovi arrivati nella serie. Viola e Asia, interpretate rispettivamente da Lea Gavino e Nicole Rossi, saranno le nuove ragazze di questa quinta stagione.

Riassunto dell'ultima puntata della quarta stagione

Il decimo e ultimo episodio della quarta stagione di Skam vede i ragazzi alle prese con la fatidica maturità e con la svolta a livello personale che ognuno di loro stava per affrontare. Luchino si è dichiarato a Silvia la quale, dopo aver preso il coraggio di chiudere i rapporti con il padre, ha deciso di buttarsi a capofitto in questa nuova relazione.

Giovanni ha deciso di ascoltare e supportare Federico, alle prese con l'amore disperato e non corrisposto per Eva, ma anche Giovanni pensa ancora a lei, nonostante la relazione con Sofia. Filippo ha fatto il test dell'HIV, risultando negativo, proprio mentre era in collegamento Skype con Eleonora, scoppiando infine in un pianto liberatorio.

Federica è andata a un colloquio con il dottor Spera e insieme hanno stappato una bottiglia di spumante per festeggiare il fatto che Sana non l'avesse denunciata. Niccolò e Martino sono stati nella casa di Fregene, mentre il resto del gruppo stava organizzando una festa a sorpresa per Marti. Martino aveva chiesto a Niccolò la totale sincerità e quest'ultimo gli aveva confidato ciò che c'era stato fra lui e Luai. Mentre si stavano scambiando un bacio sulla spiaggia, un pescatore li ha insultati, suscitando la rabbia di Martino, il quale si è avventato sul pescatore, ma Niccolò è riuscito a fermarlo e placarlo.

Elia ha scoperto il debole che Emma ha per lui durante una festa a casa di Sana, nella quale c'erano tutti.

Giovanni si è allontanato dalla festa per chiamare Sofia, ma ha incrociato Eva e con la scusa di recuperare la felpa l'ha riaccompagnata a casa. Fra i due è scoppiata l'ennesima scintilla e l'ennesima notte di passione. La stagione termina con la maturità e il viaggio in Salento di tutta la compagnia, raccontato dalla voce fuori campo di Eva.

Curiosità

La parola skam in norvegese significa “vergogna”, la serie italiana infatti è una sorta di remake della più nota serie norvegese. Viene girata fra Roma, Città del Vaticano, San Felice Circeo, Ostia e il lago di Bracciano. Skammare è una sorta di slang e significa “appropriarsi indebitamente”.