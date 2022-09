La prima grande novità in fatto di Serie TV per Raiuno è rappresentata da Sopravvissuti che conta su un cast molto nutrito e capitanato da Lino Guanciale. La fiction, diretta da Carmine Elia, prenderà il via il prossimo lunedì 3 ottobre e conta sei puntate. Si tratta di un progetto molto importante e di respiro internazionale, visto che la produzione non è targata solo Rai ma è nata da una collaborazione con la tv francese e tedesca. Come svelano le prime anticipazioni che circolano sul web, la trame è incentrata sulle vicende interpersonali di 12 personaggi che, salpati con un'elegante barca a vela, si scontrano con una tempesta.

Ben presto, l'imbarcazione scompare dai radar. I protagonisti però sono rimasti in vita: il loro ritorno sulla terra ferma darà il via ad una serie di dinamiche che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Il naufragio dell'imbarcazione Arianna

Lino Guanciale torna ad essere grande protagonista delle fiction Rai. Il Guido Fossà de la Dama Velata, il Claudio Conforti de L'Allieva e il Luigi Alfredo de Il Commissario Riccardi è pronto a vestire i panni di Luca Giuliani. Secondo le anticipazioni della prima puntata di Sopravvissuti in onda lunedì 3 ottobre, Luca organizzerà una traversata oceanica per poter raccogliere dei fondi a fini benefici. Con lui, sulla sofisticata barca a vela denominata Arianna, ci saranno altri undici passeggeri.

Tutto sembrerà partire sotto il migliore degli auspici, con tanto di amici e parenti che salutano i loro cari dalla banchina.

Ben presto, però, il viaggio prenderà i toni della tragedia. Una tempesta di grosse proporzioni prenderà di mira l'imbarcazione che scomparirà dai radar. Immediatamente, inizieranno le ricerche per trovare i passeggeri nonché i membri dell'equipaggio, ma via via prenderà sempre più campo l'ipotesi che la barca a vela si sia inabissata.

Tutti i passeggeri verranno considerati morti, ma il colpo di scena è dietro l'angolo.

I segreti dei sopravvissuti

Dopo un anno, verranno ritrovati sette sopravvissuti dell'imbarcazione Arianna, ma all'appello mancheranno tutti i membri dell'equipaggio e cinque passeggeri. Il ritorno alla terra ferma non sarà facile per nessuno degli ex naufraghi.

Immediatamente, una domanda si insinuerà nella mente di tutti: come hanno fatto cinque persone a sopravvivere per un anno senza alcun mezzo? Ma anche, che fine hanno fatto gli altri passeggeri?

I superstiti vengono aiutati da un team di esperti a recuperare questo anno di vita, periodo durante il quale 'a casa', le cose sono cambiate senza la loro presenza. Ma indagini porteranno a comprendere che ogni sopravvissuto si porta dietro un grosso segreto e che dopo il naufragio qualcosa di terribile è accaduto. Di cosa si tratta? Per scoprirlo bisognerà attendere le nuove anticipazioni.