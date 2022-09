Le anticipazioni di Tempesta d’amore in merito agli episodi che saranno trasmessi su Rete 4 da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre raccontano che il piano di Ariane Kalenberg andrà come sperato e tutti crederanno che Cornelia Holle abbia ingerito una dose esagerata di sonniferi per togliersi la vita. Per tale motivo, Michael Niederbuhl e Robert Saalfeld decideranno di trasferirla in una clinica psichiatrica. Cornelia, però, ascolterà la loro conversazione e fuggirà dall’ospedale cercando aiuto in Rosalie Engel.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Cornelia ascolta la discussione tra Robert e Michael

Erik vogt e Max Richter studieranno un ottimo piano per aiutare Gerry a superare brillantemente l’esame di abilitazione al golf. Si scoprirà subito che questo piano consiste nel compilare il questionario con le risposte esatte e poi sostituirlo con quello compilato da Gerry davanti all’esaminatore Werner. Il piano, però, non andrà come sperato da Erik e Max, perché il padre di Robert si accorgerà subito dell’imbroglio. La relazione d’amore tra Maja e Florian andrà a gonfie vele, e i due innamorati, rimasti senza lavoro, si metteranno subito alla ricerca di un posto dove vivere. Nel mentre tutti saranno convinti che Cornelia abbia tentato di togliersi la vita inghiottendo una dose esagerata di sonniferi, ma le cose non andranno proprio così.

Ancora sotto osservazione in ospedale, Cornelia ascolterà la discussione tra Robert e Michael, e andrà nel panico quando temerà che vogliano farla ricoverare in un ospedale psichiatrico. La donna cercherà di convincerli di non essere pazza, ripetendo per l’ennesima volta che non aveva nessuna intenzione di togliersi la vita.

Sentendo che in tutto questo c’è lo zampino dell’infermiera, implorerà Michael e Robert di chiamare la polizia.

Cornelia fa perdere le sue tracce nelle prossime puntate di Tempesta d’amore

Visto che nessuno le crede, Cornelia cadrà in preda alla disperazione e, non volendo finire in psichiatria, pianificherà un piano di fuga.

Nel giorno del trasferimento, all’ospedale si accorgeranno dell’assenza della signora Holle e non trovandola da nessuna parte, il personale chiamerà la polizia per denunciare la scomparsa della loro paziente. Così Robert riceverà una chiamata dalla polizia, che lo informerà della scomparsa di Cornelia. Michael, conoscendo il legame tra la sua paziente e Rosalie, chiamerà quest’ultima implorandola di tenerlo informato non appena riceva una chiamata dalla signora Holle.

Ariane pedina Rosalie e scopre il rifugio di Cornelia: Tempesta d'amore spoiler 3-7 ottobre

Più tardi Cornelia chiamerà la sua amica Rosalie, rivelandole di essere nei dintorni dell’hotel Furstenhof, nascosta dietro a un cespuglio.

Con tutta la disperazione addosso, la signora Holle implorerà la partner di Michael di aiutarla a trovare un posto dove rifugiarsi e non farsi trovare da nessuno. Senza dire nulla al suo partner, la signora Engel accetterà di aiutare la sua amica e le consiglierà di nascondersi in un capanno nel bosco. Ignara di essere pedinata dalla perfida Ariane, Rosalie si presenterà al rifugio di Cornelia portando qualcosa da mangiare.

Tempesta d'amore, trame puntate 3-7 ottobre: Erik fa un regalo a Maja e Florian

La dark lady della soap bavarese Tempesta d'amore correrà subito da Robert per rivelargli tutto e l’uomo, senza perdere tempo, andrà a trovare Cornelia. L’ex rampollo della famiglia Saalfeld tenterà di convincere la donna a farsi ricoverare in psichiatria, ma Cornelia fuggirà a gambe levate non appena vedrà Ariane.

Mentre la sventurata Holle continuerà a vagare sola nel bosco, Erik riceverà da Werner la nomina di responsabile del torneo di golf. Alfons e Hildegard ritroveranno finalmente l’invito alla Festa d'Estate e scopriranno che lo aveva preso proprio Chantal. Florian e Maja riceveranno un dono da Erik: due biglietti per il bioparco. Entusiasti di questo regalo, i due innamorati si metteranno in testa di costruire una torre di vedetta nel bosco per tenere d’occhio gli animali, senza disturbarli. Shirin continuerà a coltivare il sogno di rilevare il centro estetico e si metterà alla ricerca di un buon impiego per pagare la caparra. Infine, il comportamento asfissiante di Ariane farà accendere dei terribili sospetti in Robert.