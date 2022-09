Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sulla vita di alcuni dipendenti e alcuni ospiti di un albergo di lusso di Monaco di Baviera. I nuovi episodi fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 settembre all'1 ottobre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Robert di rimanere, sull'incidente di Cornelia, sull'offerta di lavoro ricevuta da Florian, sulla decisione di Gerry di aiutare Shirin a realizzare il suo sogno e sul piano ideato da Rosalie.

Robert decide di aiutare Andrè

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Robert deciderà di rimandare la partenza per rimanere al Furstenhof, aiutando Andrè ad ottenere una sua seconda stella. Nel momento in cui, però, lo chef sarà sul punto di servire la pietanza al valutatore, ospite al ristorante, accadrà un incidente imprevisto. Venuta a sapere della decisione di Robert di rimanere in hotel, Cornelia sarà così felice da fare i salti di gioia. Poco dopo, però, il suo morale cambierà quando verrà a sapere da Robert che l'uomo ha deciso di rimanere solo momentaneamente: in ogni caso, medita ancora di lasciare l'hotel per sempre. A quel punto, la donna deciderà di distrarsi dal dolore facendo un giro in moto.

Nel corso della sua escursione, Cornelia cadrà dalla moto di Alfons, perdendo i sensi sul ciglio della strada per poi essere ritrovata da Ariane.

Florian riceve un'importante offerta di lavoro

Gerry verrà a sapere che Shirin vorrebbe acquistare un salone di bellezza presente in paese ma non ha i soldi necessari per comprarlo.

A quel punto, il giovane deciderà di partecipare al torneo di golf per vincere il primo premio in denaro per donarlo alla ragazza che ama. Florian riceverà un'importante offerta di lavoro dagli Stati Uniti che richiede, però, una risposta immediata. Il giovane ne vorrebbe parlare subito con Maja ma poi cambierà idea per non infrangere la promessa fatta ad Hannes.

Non sapendo cosa fare, però, il guardiacaccia si confiderà con Max senza rendersi conto che qualcuno li sta ascoltando. Constanze rivelerà a Maja che Florian potrebbe partire presto per gli Stati Uniti. La giovane ci rimarrà molto male e prenderà le distanze dal guardiacaccia. Più tardi, finirà per rimanere chiusa in una baita romantica un'intera notte con Hannes.

Resisi conto che Cornelia è ormai scomparsa da diverse ore, i Sonnbichler daranno l'allarme, attivando i soccorsi per cercare la donna, senza sapere che, nel frattempo, è stata la Kalenberg a trovarla. Rosalie mediterà di far ubriacare il valutatore di ristoranti per riuscire a sapere se Andrè riuscirà oppure no ad ottenere la seconda stella. Il piano della donna, però, fallirà miseramente, prendendo una direzione inaspettata.