Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:35 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato tedesco, nato da un'idea di Bea Schmidt, per gli episodi da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre raccontano che Florian dovrebbe trasferirsi a breve in America e vorrebbe portare con sé anche la sua amata Maja. La giovane von Thalheim, intanto, non vorrà troncare la sua istruzione spostandosi in un altro paese, nel frattempo Werner troverà Cornelia priva di sensi e comincerà a sospettare che la madre di Benni l'abbia fatto di proposito.

La figlia di Selina, invece, insisterà affinché il guardiacaccia annulli la sua cancellazione, così da partire assieme alla volta degli Stati Uniti, mentre Holle dovrà sottoporsi a una valutazione psichiatrica che la farà apparire come una persona tendente all'autolesionismo.

Le trame di Sturm der Liebe per le puntate che saranno trasmesse da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre anticipano che Maja e Florian, coppia cardine della 17^ stagione, sarà nuovamente più unita che mai anche se le insidie per i due innamorati non sono di certo concluse.

Il fratello di Erik ha già dato conferma della sua partenza per gli Stati Uniti causa lavoro, sebbene il desiderio del ragazzo sia quello di trasferirsi oltreoceano in pianta stabile assieme alla sua amata von Thalheim.

Quest'ultima, al contempo, non sarà affatto convinta di voler dare un improvviso taglio alla sua istruzione, così i due giovani opereranno delle scelte indipendenti.

Gli spoiler di Tempesta d'amore per gli episodi dal 26 settembre al 2 ottobre rivelano che Cornelia perderà i sensi e a trovarla svenuta sarà Werner, il quale inizierà a sospettare che la donna l'abbia fatto di proposito.

Una volta rinsavita, la madre di Benni dirà di non aver preso alcuna pillola ma nessuno, eccetto l'amica Rosalie, darà fede alle sue parole. Lia, quindi, dichiarerà i suoi sospetti a proposito a Michael, lasciando il medico con un'ardua decisione da prendere.

Maja, successivamente, insisterà per far annullare la cancellazione a Florian per poter partire assieme in America ma, quando quest'ultimo si convincerà a farlo, riceverà delle cattive notizie.

Michael e Robert, intanto, convinceranno Lia a sottoporsi a una valutazione psichiatrica, dalla quale emergerà che Holle è una persona tendente all'autolesionismo.

Il medico che ha visitato la madre di Benni, infine, esigerà che la stessa venga ricoverata in clinica, così la donna deciderà di sfuggire a tale calvario dandosi alla fuga.