Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:50 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato bavarese, nato da un'idea di Bea Schmidt, per le puntate che andranno in onda da lunedì 10 a domenica 16 ottobre riportano che scoppierà una rissa tra la star Dexter Torrence e Florian. Gerry, intanto, scoprirà che Shirin è in guai finanziari, quindi deciderà di aiutare la ragazza ponendo la sua firma per il contratto di locazione del centro estetico. Nel frattempo Robert chiederà ad Ariane di tenere sotto controllo Cornelia.

Maja, invece, scatterà le prime foto per una denuncia sul suo investimento nel parco naturale previsto, mentre il guardiacaccia e Torrence giungeranno a un compromesso. Holle, infine, trascorrerà una tranquilla serata in compagnia dei Sonnbichler, durante la quale asserirà di fidarsi della dark lady, contrariamente a Rosalie, Christoph e Alfons.

Dexter e Florian verranno alle mani

Gli spoiler delle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 10 al 16 ottobre anticipano che quando Florian si accorgerà che Dexter vorrebbe organizzare un falò in mezzo alla foresta darà di matto, in quanto penserà che potrebbe provocare un pericoloso incendio boschivo.

Non ci vorrà molto prima che tra la star e il fratello di Erik scoppi una rissa, furente lite dove Maja rischierà di trovarsi in mezzo.

Shirin, nel mentre, si accorgerà che lo stipendio che percepisce non è abbastanza alto per coronare il suo sogno di gestire un centro estetico tutto suo. Gerry, notando i guai della ragazza, sceglierà di aiutarla ponendo lui stesso la firma per il contratto di locazione del salone di bellezza, salvo poi accorgersi che per poter pagare dovrà vincere il primo premio al torneo di golf.

Lia si fiderà di Ariane ma Rosalie sarà scettica a riguardo

Le trame di Sturm der Liebe, da lunedì 10 a domenica 16 ottobre, evidenziano che Cornelia sarà grata ad Ariane, specialmente dopo che la dark lady è riuscita a far annullare la scelta d'ammissione della madre di Benni.

Robert deciderà di mantenersi a distanza da Holle, ma al contempo chiederà a Kalenberg e alle persone presenti di tenere d'occhio Lia.

Dexter e Florian, successivamente, stempereranno i loro caratteri fumantini grazie alla comune passione per i parchi naturali e grazie a ciò sigleranno un accordo.

Torrence, poco dopo, farà una generosa offerta a Maja, così la ragazza scatterà le prime foto per una denuncia sul suo investimento nel parco naturale previsto.

Di ritorno dalla foresta, la figlia di Selina avrà uno scarabeo sulla maglietta e alla scaltra avvocatessa Constanze l'animaletto parrà familiare e lo prenderà tra le mani.

Cornelia, in ultimo, trascorrerà una tranquilla serata a casa di Alfons e Hildegard raccontando ai Sonnbichler del generoso sforzo di soccorso fatto da Ariane nei suoi confronti.

Quando rimarrà da solo con la moglie, però, il concierge le dirà cosa pensa davvero di Kalenberg. Holle, quindi, perderà sempre più le riserve nei riguardi della dark lady, mentre Christoph e l'amica Rosalie rimarranno scettici a riguardo.