Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara e, le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5, rivelano che ci sarà un durissimo faccia a faccia tra Demir e Fekeli, il quale porterà a delle conseguenze del tutto inaspettate e cruenti.

Occhi puntati anche su Sevda che, nel corso delle prossime puntate della soap opera turca, avrà il coraggio di confessare la verità su un segreto legato al suo passato.

Umit scopre la verità su Sevda: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che per Sevda arriverà il momento di affrontare il suo passato e di confessare un segreto legato al suo passato.

La donna, infatti, rivelerà a Umit che in realtà è sua figlia. Un vero e proprio choc per la donna che, in quel momento, resterà sconvolta al punto da dire che avrebbe preferito fosse morta, così da poter avere una scusa in merito all'abbandono avvenuto diversi anni prima.

Parole che feriranno moltissimo Sevda, la quale non riuscirà a reggere il colpo e si sentirà male. Successivamente, mamma e figlia si ritroveranno insieme in ospedale e la donna avrà modo di chiarire con sua figlia.

"Non ti ho abbandonato, non lo avrei mai fatto", ammetterà Sevda dispiaciuta. aggiungendo che tale decisione non è dipesa affatto da lei, bensì da altre persone che avevano deciso per lei.

Demir si scontra con Fikret e Fekeli: anticipazioni turche Terra Amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che in occasione della festa di compleanno di Adnan, Demir deciderà di riconoscere il fatto che il bambino sia il figlio naturale di Yilmaz, motivo per il quale accetterà che il ragazzino porti anche il nome del padre biologico.

Successivamente, però, si verificherà una situazione di grande tensione che avrà come protagonisti Fikret, Fekeli e lo stesso Demir.

Il ricco imprenditore terriero si scaglierà duramente contro Fikret, tacciandolo di essere un codardo, quando anche Fekeli deciderà di intervenire e si scaglierà contro il figlio della sua amata Hunkar.

Fekeli colpito al cuore: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che la situazione degenererà nel momento in cui Fekeli accuserà Demir di essere il vero codardo della situazione e, a quel punto, il figlio di Hunkar perderà le staffe e il pieno controllo della situazione.

Ad un certo punto, Demir tirerà fuori un'arma da fuoco e non si farà problemi a puntarla contro Fekeli. Il ricco imprenditore premerà il grilletto e colpirà il compagno di sua mamma dritto al petto.

Un gesto folle quello di Demir che potrebbe costare carissimo a Fekeli. Si salverà oppure si ritroverà vittima del ricco Yaman? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.