Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane di programmazione italiana. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Zuleyha verrà trasferita in una clinica psichiatrica dopo che suo marito Demir manderà il loro figlio in Svizzera. L'imprenditore, nel frattempo, finirà in carcere con l'accusa di aver teso un agguato alla tenuta di Fekeli dove è rimasto ferito Yilmaz, mentre Gaffur tradirà sua moglie Saniye con la domestica Seher.

Zuleyha si taglia le vene e viene rinchiusa in manicomio

Tutto avrà inizio quando l'ex sarta verrà a sapere dal marito che il loro piccolo Adnan andrà a vivere in Svizzera per un po' di tempo. Il figlio di Hunkar, infatti, vorrà punire la moglie per avergli disobbedito ed essere andata a bussare alla porta di Yilmaz.

Zuleyha però non riuscirà a pensare alla sua vita senza il figlio, così scriverà a una lettera ad Akkaya dove gli racconterà tutta la verità sul matrimonio con Demir e la paternità di Adnan e tenterà di uccidersi.

Per fortuna Hunkar, Gaffur e Sanyie si accorgeranno della sua assenza e interverranno tempestivamente. Il capomastro sfonderà la porta della cameretta di Adnan e troverà la moglie di Demir esanime sul letto con i polsi tagliati.

Un gesto estremo commesso dall'ex sarta disperata per non poter rivedere più il suo bambino. Sarà così che Hunkar contatterà il dottor Tunca e dirà ai suoi sottoposti di non dire nulla a nessuno di quanto è appena successo, nemmeno a Demir.

Nel frattempo le condizioni di salute di Zuleyha si ristabilizzeranno, ma la giovane sarà ancora troppo debole e visibilmente scossa per raccontare cosa l'ha spinta a quel gesto disperato.

Il dottor Tunca allora proporrà alla signora di Hunkar di portare la nuora in una clinica psichiatrica dove un'equipe di medici si potrà prendere cura della sua salute mentale, al momento evidentemente compromessa. Hunkar sarà titubante, ma alla fine accetterà di portare in manicomio la nuora. Zuleyha, quindi, verrà condotta nella struttura dove verrà legata mani e piedi e le somministreranno abbondanti calmanti.

Gaffur tradisce Saniye con la domestica Seher

Intanto Demir finirà in carcere con l'accusa di aver fatto un vero e proprio agguato all'abitazione di Fekeli. L'imprenditore non saprà chi ha fatto il suo nome e sarà costretto a seguire la gendarmeria che lo porterà dritto in prigione.

La tenuta Yaman rimarrà così completamente vuota, tanto che una sera Saniye chiederà al marito di andare a controllare che sia tutto apposto. Non appena il capomastro metterà piede nella villa, però, noterà subito la luce accesa nella camera dei coniugi Yaman. L'uomo, allora, entrerà dentro armato di bastone e troverà la domestica Seher con addosso un vestito e alcuni gioielli di Zuleyha.

Gaffur chiederà subito spiegazioni alla sottoposta, ma non appena la donna comincerà a sedurlo con le sue movenze, cadrà nella tentazione e finirà in intimità insieme a lei.