Continuano a non deludere il pubblico italiano, le avventure della Serie TV turca Terra amara. Gli spoiler di ciò che accadrà nelle future puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) volterà pagina in maniera definitiva dopo l’ennesima dichiarazione d’amore falsa della sua ex Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Il protagonista dello sceneggiato spiazzerà la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) dicendole di voler diventare suo marito.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz segue il consiglio del padrino, Müjgan viene rapita

Nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Yilmaz, dopo aver capito di non avere alcuna possibilità di riavere al suo fianco Zuleyha, inizierà a corteggiare la nuova dottoressa Müjgan arrivando a scambiare il primo bacio con la stessa: i pettegolezzi sulla nuova frequentazione dell’ex detenuto in città inizieranno a circolare, soprattutto a causa degli incontri notturni.

Akkaya continuerà a non essere del tutto sincero con la sua nuova fiamma, nascondendole di aver avuto una storia d’amore in passato con Zuleyha, ma seguirà il consiglio del suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), dato che sarà intenzionato a fare una proposta di matrimonio a Müjgan.

Purtroppo quest’ultima non potrà recarsi all’appuntamento fissato con Yilmaz, poiché lo stesso giorno verrà sequestrata da alcuni uomini che le faranno intendere di dover aiutare una donna entrata in travaglio prima del previsto: in realtà la dottoressa finirà nelle grinfie di dei criminali, dato che verrà rinchiusa in un capanno abbandonato per operare un uomo che non potrà recarsi in ospedale, in quanto responsabile di una sparatoria.

Un criminale in procinto di uccidere la dottoressa, Müjgan rifiuta di sposare Yilmaz

A questo punto Akkaya, dopo aver aspettato la dottoressa, a sorpresa riceverà delle delucidazioni dal suo rivale in amore Demir, che gli dirà di aver visto la fanciulla in auto con due sconosciuti mentre lui era intento a portare la madre Hünkar (Vahide Perçin) al pronto soccorso, a seguito di un incidente avuto a cavallo.

Yilmaz non perderà tempo per mettersi alla ricerca dei rapitori della sua amata, riuscendo a evitare il peggio: in particolare, per merito dell’intervento provvidenziale dell’ex di Zuleyha, la dottoressa non verrà uccisa da uno dei criminali su tutte le furie per non aver salvato la vita al suo parente.

Yilmaz sceglierà di chiedere la mano di Müjgan il giorno seguente, dopo averla convinta a trascorrere la notte a casa di Fekeli. La dottoressa rifiuterà di diventare la moglie di Akkaya, dicendogli che cambierà idea soltanto quando lui si dimenticherà una volta per tutte della sua ex e quando sarà sicuro di amarla.