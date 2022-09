Cambio programmazione per Terra Amara, la soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che dal 19 settembre in poi non sarà più trasmessa in daytime. Un "duro colpo" per i fan che, nel corso dell'estate, si sono appassionati alle vicende della coppia composta da Yilmaz e Zuleyha, curiosi di scoprire e vedere cosa sarebbe successo nel corso delle nuove puntate.

Sospesa Terra Amara in daytime: cambio programmazione dal 19 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per Terra Amara si verificherà il prossimo 19 settembre 2022, quando nella fascia del pomeriggio non ci sarà più spazio per la soap opera turca.

Gli spettatori che alle 16:30 si collegheranno su Canale 5 per seguire i nuovi episodi della serie resteranno delusi. Di Yilmaz e Zuleyha, infatti, non ci saranno tracce nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, dato che dal prossimo lunedì torneranno in onda i programmi "abituali" della programmazione che toglieranno spazio alle soap.

Uno di questi è Uomini e donne, il dating show per eccellenza del primo pomeriggio di Canale 5, che segnerà il ritorno ufficiale in daytime di Maria De Filippi. Il debutto è fissato per martedì 20 settembre 2022.

Sospeso l'appuntamento in daytime con Terra Amara: tornano Uomini e donne e Amici 22

A seguire tornerà anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22 e quello con la striscia del Grande Fratello Vip, al termine della quale ci sarà una puntata breve di Un altro domani, che resisterà nella fascia oraria delle 16:50.

Ma cosa ne sarà di Terra Amara? Quale sarà il destino e il futuro della soap opera turca che ha appassionato gli spettatori Mediaset, toccando punte del 26% di share? Questa è la domanda che attualmente si pongono i numerosi fan e appassionati della soap, anche se al momento Mediaset tace sul futuro della serie.

Mediaset per ora tace sulla sospensione di Terra Amara

L'azienda, infatti, dopo la sospensione avvenuta con la puntata di venerdì 16 settembre, non ha proferito ancora parola su quello che sarà il destino delle restanti puntate inedite di Terra Amara. Comunicazioni ufficiali non ci sono state anche se, stando alle indiscrezioni riportate su siti e social, quasi sicuramente la serie turca ritornerà già nel corso di questa stagione autunnale.

Con molta probabilità, infatti, Terra Amara sarà la nuova soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, trasmessa nella fascia oraria delle 14:10, ossia la stessa che attualmente è occupata da Una Vita. La serie spagnola, infatti, si avvia verso il gran finale di sempre: tra ottobre e i primi di novembre è previsto il gran finale di sempre di Una Vita e, a quel punto, potrebbe essere proprio Terra Amara a ereditarne la fascia oraria.