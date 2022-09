L'ultimo appuntamento settimanale con Terra Amara continuerà a riservare colpi di scena ai fan della soap tv. Ci saranno buone notizie per Yilmaz che si risveglierà dal coma. Scontro acceso invece tra Hunkar e la nipote Sermin: le due donne si ricatteranno a vicenda. La madre di Demir minaccerà di rivelare pubblicamente la tresca tra Veli e Sermin, mentre quest'ultima dirà alla zia di essere pronta a rivelare il vero legame tra Yilmaz e Zuleyha.

Yilmaz si risveglia dal coma: anticipazioni Terra amara

Venerdì 9 settembre andrà in onda su Canale 5 l'ultimo appuntamento settimanale con Terra amara.

Un episodio ricco di colpi scena, visto che il pubblico vedrà Yilmaz risvegliarsi dal coma. Akkaya riprenderà conoscenza proprio dopo che Zuleyha sarà andata a fargli visita in ospedale. Akkaya quindi, sarà fuori pericolo e Fekeli non potrà far altro che commuoversi sapendo che il figlioccio se la caverà. Un bel sospiro di sollievo anche per Zuleyha che, nonostante l'amore per Yilmaz deciderà di stare accanto al marito Demir. Questo perché avrà timore di perdere il piccolo Adnan.

Sermin e Hunkar si ricattano a vicenda: trama del 9 settembre

Sempre nel corso della nuova puntata di Terra amara, si vedrà che le cose tra Sermin e Hunkar andranno sempre peggio. Le due donne arriveranno ad accusarsi e ricattarsi a vicenda.

Tutto accadrà dopo che Hunkar scoprirà la tresca tra la nipote e Veli. Sermin, dopo aver saputo che Veli è un truffatore cercherà di rintracciarlo, ma l'uomo sembrerà essere sparito nel nulla. Sermin alla fine, riuscirà comunque a scovato, ma Veli si rifiuterà di ridarle il denaro che gli ha prestato. L'uomo inoltre, le svelerà che Yilmaz e Zuleyha non sono fratelli e che sarà stata Hunkar a fare di tutto per allontanarli e assicurare così a Demir una discendenza.

Una rivelazione che Sermin vorrà usare per ricattare la zia. Peccato che Hunkar non avrà nessuna intenzione di cedere al ricatto della nipote e, a sua volta, minaccerà di rivelare la sua frequentazione con Veli al mondo intero.

Hunkar pronta a far pubblicare le foto di Veli e Sermin

Nel dettaglio, Sermin minaccerà di rivelare a tutta Cukurova il legame segreto tra Zuleyha e Yilmaz.

A questo punto, Hunkar tirerà fuori i negativi delle foto degli incontri segreti tra Sermin e Veli. Verrà fuori che sarà stata Hunkar a far avere una parte di quelle fotografie a Sabahattin. La donna avrà tenuto per sé gli scatti più compromettenti e minaccerà di venderli ai giornali, qualora, Sermin continui a ricattarla con la storia di Yilmaz e Zuleyha. Minacce da una parte e dall'altra, che vedranno, almeno per il momento, come vincitrice proprio Hunkar. Dando uno sguardo a ciò che succederà nelle prossime puntate di Terra amara, Sermin sarà costretta persino a chiedere scusa a Gulten per averla accusata di furto.