Innumerevoli avvenimenti accadranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, lo sceneggiato turco rivelazione di quest’estate. Le trame della terza stagione della soap opera raccontano che Yilmaz Akkaya reagirà male, dopo aver appreso che la sua ex fidanzata Zuleyha Altun gli ha taciuto la verità sul piccolo Adnan.

Terra Amara, anticipazioni: Mujgan vuole eliminare Altun

Le anticipazioni di Terra Amara, inerenti alle nuove puntate visibili prossimamente sulle tv italiane rivelano che Yilmaz avrà una forte reazione dopo una rivelazione di Zuleyha.

Tutto inizierà nel momento in cui Mujgan avrà intenzione di eliminare la moglie di Demir.

Pertanto, quest’ultima verrà ricoverata in clinica in serie condizioni di salute. Fortunatamente i medici riusciranno a stabilizzare Altun, che minaccerà la pediatra di fargliela pagare cara per quello che le ha fatto.

Al ranch, invece, Hunkar scoprirà che sua nuora si è ripresa dalle ferite a differenza di Mujgan che apparirà in ansia dopo il ricevimento di pesanti minacce. Per questo motivo, la figlia di Azize accompagnerà i nipotini in ospedale a trovare la madre. In questo frangente, la signora Yaman sospetterà che Zuleyha abbia tentato di togliersi la vita all’oscuro che la verità sia tutt’altra.

Yilmaz è sconvolto dopo aver appreso che Adnan è suo figlio

Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, Zuleyha pregherà Gulten di farle vedere Yilmaz visto l’assenza di suo marito.

La domestica, a questo punto, accetterà di aiutare la padrona, tanto che il figlioccio di Fekeli si precipiterà al capezzale dell’ex fidanzata, apparendo molto curioso dell’incontro. Qui, Altun pregherà il suo ex di ascoltare quello che ha da dirgli senza interromperla. Ed ecco, che Akkaya rimarrà sconvolto quando scoprirà che Adnan è suo figlio.

Una rivelazione che porterà l’ex meccanico a scagliarsi con pesanti parole contro Zuleyha. In questo frangente, l’uomo sembrerà disposto a tutto pur di estromettere Demir dalla vita del suo bambino.

Akkaya ripudia Zuleyha

Durante l’incontro, Zuleyna informerà Yilmaz di aver detto solo adesso la verità su Adnan visto che Mujgan aveva tentato di toglierle la vita.

Ma l’uomo non crederà che la sua consorte si sia macchiata di un tale gesto. Di conseguenza, Akkaya ripudierà l’ex fidanzata, arrivando a considerarla come una donna perita. Parole forti, che turberanno l’animo di Altun, la quale tenterà di togliersi la vita buttandosi dalla terrazza della clinica, se qualcosa non andasse storto.

In attesa di vedere come finirà questa story-line, si ricorda che la prima stagione dello sceneggiato turco può essere rivisto in modalità on-demand su "Mediaset Play Infinity".