Dalle anticipazioni di Terra Amara si evince che ci sarà una svolta nella vita della domestica Gülten Taşkın (Selin Genç), visto che il suo cuore smetterà di battere per il protagonista Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) grazie al nuovo personaggio Çetin Ciğerci (Aras Şenol) con cui si sposerà.

Il matrimonio tra Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), invece sarà finalmente annullato per la felicità del dottore.

Spoiler turchi, Terra amara: nasce una storia d’amore tra Gulten e Çetin

Nelle puntate che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset quando la telenovela Una vita non andrà più in onda in Italia, precisamente nei primi mesi del 2023, la domestica Gulten farà la conoscenza dell’autista Çetin Ciğerci (Aras Şenol) al servizio di Yilmaz e del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

L’evidente sintonia tra il new entry e la domestica non passerà di certo inosservata, visto che si assisterà presto alla nascita di una storia d’amore.

La fanciulla però per potersi vivere la relazione con il fedele servitore dovrà ricevere ovviamente la benedizione del fratello Gaffur (Bülent Polat): a proposito di ciò, sempre dagli spoiler si evince che l’inserviente e l’autista riusciranno a convolare a nozze dopo aver superato diversi ostacoli.

Sabahattin si fidanza con Jülide dopo il divorzio, Sermin cerca di mettere il bastone tra le ruote all’ex marito

Intanto al centro della scena ci saranno ancora una volta Sabahattin e Sermin, che hanno movimentato le trame con la loro crisi matrimoniale.

Il dottore nella prima stagione della telenovela dopo aver avviato le pratiche di divorzio si è visto costretto a desistere dal suo intento, a causa di un ricatto del malvagio Demir (Murat Ünalmış): in particolare quest’ultimo ha smesso di pagare la tassa universitaria alla nipote Betül (İlayda Çevik), per far cambiare idea al medico e per non far scoppiare un nuovo scandalo nella sua famiglia.

Sabahattin riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, nonostante sua moglie farà il possibile per impedire il divorzio. Il dottore non appena sarà libero sentimentalmente, inizierà a fare la corte alla procuratrice Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk): quest’ultima e il padre di Betül dopo essersi fidanzati lasceranno addirittura Cukurova insieme, ma prima faranno i conti con la diabolica Sermin disposta a tutto per mettere il bastone tra le ruote all’ex marito.