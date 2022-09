Interessanti novità saranno al centro della nuova puntata di Terra Amara, in programma il 16 settembre in prima visione tv. Gli spoiler della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya soccorrerà Zuleyha Altun e Sermin Yaman quando rimarranno bloccate con l'auto.

Terra Amara, anticipazioni: Yilmaz soccorre Zuleyha e Sermin alle prese con un guasto d'auto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la puntata che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 16 settembre in prima visione sui teleschermi italiani, annunciano grandi sorprese per gli amanti delle vicende ambientate a Cukurova.

In dettaglio, tutta l'attenzione sarà catalizzata su Zuleyha, la quale ha appena ricevuto un prezioso regalo da parte del marito. La ragazza, infatti, deciderà di recarsi insieme a Sermin a fare un giro con l'auto nuova, regalatele da Demi. Purtroppo il viaggio non andrà per il verso giusto. L'autoritaria, infatti, avrà un guasto meccanico, tanto da fermarsi in mezzo alla strada. Zuleyha e Sermin, a questo punto, si troveranno in estrema difficoltà, se non accadesse la svolta. Yilmaz sopraggiungerà casualmente sul luogo del misfatto, dove con estrema facilità riparerà l'inconveniente dell'auto. In questo modo, le due donne potranno tornare sane e salve alla tenuta Yaman.

Sermin racconta l'incontro con Akkaya a Hunkar

Nella nuova puntata di Terra Amara, che sarà trasmessa il 16 settembre in prima visione tv, Sermin racconterà l'incontro con Akkaya a Hunkar. Purtroppo la moglie del dottor Sabahattin dimostrerà di non aver perso la sua indole diabolica. La giovane Yaman, infatti, racconterà i fatti in modo distorto, in modo che la matrona inizi a dubitare sulla fedeltà di Zuleyha nei confronti dell'adorato figlio Demir.

Dall'altra parte, Altun dimostrerà di non sopportare più il comportamento del potente marito, che la considererà solo come un oggetto da mostrare in pubblico.

Altun allontana Gulten dalla sua vita

Allo stesso tempo, Demir sarà all'oscuro che Hunkar ha permesso a Gaffur e Saniye di far ritorno alla villa, sebbene in un'ala nascosta.

A tal proposito, Zuleyha dimostrerà di avercela con Gulten. La donna, infatti, accuserà la domestica della tenuta di non aver inviato le sue missive a Yilmaz quando era detenuto in carcere. Di conseguenza, Altun allontanerà Taskin dalla sua vita.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente della soap opera, Demir è diventato il Presidente della Camera dell'Industria mentre Hunkar ha informato Sermin della morte di Veli. Un ladro si è impossessato di tutti i risparmi di Gaffur e sua moglie, tanto da costringergli a trovare ospitalità da una parente.