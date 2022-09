Grazie alle anticipazioni della soap in onda su Canale 5, Terra Amara, sappiamo che, nella puntata in onda lunedì 12 settembre 2022, alle 16.30, Saniye deve raccontare tutta la verità riguardo la sua presunta gravidanza e c'è chi non la prenderà affatto bene. Nel frattempo, tutti sono felici per la ripresa di Yilmaz, che si è risvegliato dal coma ed è pronto a tornare alla vita di sempre, dopo aver ricevuto la visita inaspettata di Zuleyha, che si è introdotta nella sua stanza di nascosto, vestita da infermiera. Che cosa succederà ora tra i due?

Terra Amara anticipazioni: Veli riceve una preoccupante convocazione

Gulten ha ricevuto delle pesanti accuse da parte di Sermin, certa che sia stata lei a rubare i gioielli. Le cose però non stanno così e dunque Hunkar nella puntata di Terra Amara di lunedì 12 settembre costringe la donna a scusarsi con lei, visto che ha messo in dubbio la sua onestà.

Nel frattempo, Veli riceve una convocazione che lo mette in apprensione e tutto sembra essere avvolto dal mistero. A voler parlare con lui è Akif il cieco. A quanto pare, tutti gli equilibri già precari stanno per essere scombinati da eventi inattesi. Che cosa vorrà l'uomo da Veli?

Il triste compleanno di Zuleyha nelle anticipazioni del 12 settembre di Terra Amara

Non è un giorno qualunque per Zuleyha, che ha dimostrato ancora una volta di essere innamorata di Yilmaz, rischiando di essere scoperta intrufolandosi nella sua stanza d'ospedale per fargli forza. È il compleanno do Zuleyha, ma la voglia di festeggiarlo è poca, soprattutto al fianco di un uomo che non ama.

Demir, ignaro dei pensieri della moglie, vuole farle una bella sorpresa e così le fa trovare una macchina rossa fiammante.

Nello stesso tempo, Ylimaz, dopo essere tornato a casa con Nazire e Melek pensa al compleanno della sua amata Zuleyha e si immerge nei ricordi, lasciandosi andare alla commozione. Dovrebbe esserci lui al suo fianco per renderla felice, se il destino non avesse remato contro di loro per farli separare.

Anticipazioni Terra Amara: Saniye nei guai

Hunkar vuole aiutare Saniye su ogni fronte, sia lavorativo che personale. Ha saputo che aspetta un bambino e così, con un gesto molto generoso, decide di accompagnarla dal ginecologo per assicurarsi che tutto proceda per il meglio. Peccato che le cose stiano diversamente da come sembrano.

Messa con le spalle al muto, Sanyie dovrà inventare una scusa, visto che non aspetta nessun bambino. Come farà a risolvere la spinosa questione? Ed ecco che tutti i nodi vengono al pettine. La donna deve confessare di non essere incinta, ma come giustificherà il tutto? Potrebbe dire di essersi sbagliata, ma Hunkar è una donna saggia e di certo capirebbe che si tratta di una banale scusa.