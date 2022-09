Alta tensione si vivrà nel corso delle prossime puntate di Terra Amara, lo sceneggiato turco che sta riscuotendo un enorme successo in Italia. Gli spoiler della prima stagione, attualmente in onda su Canale 5, rivelano che Demir Yaman deciderà di abbandonare la villa insieme alla moglie quando si rifiuterà di raccontare alla madre perché ha incastrato Fekeli nella morte di Adnan.

Terra Amara, anticipazioni: Fekeli fa uscire Demir di prigione

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le puntate della prima stagione in onda a breve in tv, rivelano che i rapporti tra Hunkar e suo figlio saranno sempre più tesi.

Tutto avrà inizio quando Sait sarà ritrovato privo di vita nel momento in cui quest’ultimo scoprirà che stava facendo il doppiogioco, passando informazioni riservate a Fekeli. Il cugino di Sermin, a questo punto, verrà arrestato dalla guardia civile, mentre la matrona cercherà con ogni mezzo di farlo uscire dalla galera. Per questo motivo, la signora Yaman chiederà a Gaffur di prendersi la colpa di un crimine in realtà mai commesso, promettendogli in cambio un lauto compenso e un pezzo dell’immensa villa. Neanche a dirlo, Demir si arrabbierà moltissimo quando udirà tale piano. L’uomo, infatti, avrà intenzione di dimostrare la sua innocenza senza ricorrere a stratagemmi. Ma ecco, che il potente imprenditore uscirà di galera quando Fekeli consegnerà il vero colpevole alla polizia.

I fan scopriranno che l’assassino di Sait non era altro che suo cugino, in litigio per alcuni debiti.

Hunkar chiede al figlio perché ha incastrato Ali vent’anni prima

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, Demir si ritroverà faccia a faccia con la madre dopo essere uscito dal carcere. Il giovane Yaman, a questo punto, accuserà la matrona di non aver creduto alla sua estraneità dei fatti, reputandolo un assassino.

Un litigio tra madre e figlio che aumenterà a dismisura quando Hunkar domanderà al primogenito per quale motivo aveva corrotto tre testimoni vent’anni prima per l’assassino del padre, facendo in modo che Ali venisse condannato senza appello.

I coniugi Yaman lasciano la Villa

Una domanda, che scatenerà la rabbia di Demir, il quale prenderà una scelta drastica del suo futuro alla villa.

L’uomo, infatti, deciderà di abbandonare la tenuta la sera stessa per non fornire informazioni dettagliate su quello che è accaduto vent’anni prima tra suo padre e Fekeli. Di conseguenza, il potente imprenditore ordinerà a Zuleyha e alla tata assunta di Adnan di fare i bagagli. Nel giro di poche ore, i coniugi Yaman troveranno alloggio in un albergo di Adana dove il cugino di Sermin apparirà molto risentito per le parole pronunciate dalla madre. La frattura tra madre e figlio sarà sempre più evidente, tanto da aprire le porte ad una nuova story-line.