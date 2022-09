In Terra Amara, Müjgan assisterà a un incontro tra Züleyha e Yilmaz, decidendo di registrarlo con una videocamera. L'unico scopo della donna sarà rovinare la vita a Züleyha, per questo motivo invierà il nastro della registrazione a Demir. Questo gesto della dottoressa scatenerà il finimondo, in quanto Züleyha rischierà di essere uccisa proprio dal marito.

Müjgan rovina la vita di Züleyha

Per assicurarsi che il tutto finisca nelle mani del potente Yaman, la dottoressa deciderà di chiamare la sua segreteria, che le confermerà che il nastro è arrivato, ma anche devono aspettare un nuovo proiettore, in quanto quello in loro possesso è rotto.

L'apparecchio elettronico arriverà la mattina seguente direttamente dalla Germania, e Demir e Hünkar decideranno di vedere insieme il nastro inviato da Müjgan.

Il nastro partirà e quando Demir vedrà Züleyha abbracciare Yilmaz andrà su tutte le furie. Alla fine del video, Müjgan scriverà questa frase a Demir: "So che pensi che sia pazza, ma dopo quello che hai visto continuerai a pensare la stessa cosa?".

Hünkar proverà a consolarlo, per lei la soluzione più giusta sarebbe chiamare Züleyha e chiederle spiegazioni su quell'incontro. Demir, però, non vorrà sentire ragioni: prenderà la pistola dal cassetto della scrivania, andrà a cercare Züleyha e sparerà verso di lei, proprio mentre la ragazza sarà intenta a parlare con Sermin e Naciye.

Demir la prenderà con la forza, la spingerà verso l'auto e la porterà verso una destinazione sconosciuta, davanti all'incredulità di tutti i presenti. Müjgan osserverà la scena da casa e in quel momento si renderà conto del brutto guaio che ha combinato.

Fekeli e Hünkar alla ricerca di Demir

Hünkar, disperata per la situazione, andrà da Fekeli e gli chiederà aiuto per impedire a Demir di commettere una tragedia.

I due saliranno in macchina e andranno alla sua ricerca. Hünkar svelerà le sue paure a Fekeli: teme che il figlio possa fare del male non solo a Züleyha e Yilmaz, ma anche a sé stesso.

Fekeli non crederà che l'incontro tra i due ragazzi abbia avuto delle motivazioni sentimentali, ma soprattutto non si sarebbe mai aspettato che Müjgan potesse compiere un gesto del genere.

Demir e la notte di passione con una sconosciuta

A ogni modo Hünkar e Fekeli non troveranno Züleyha, così l'uomo deciderà di raccontare tutto a Yilmaz. Quest'ultimo non riuscirà a credere che la moglie sia riuscita a fare una cosa del genere. Per questo motivo uscirà a cercare l'ex: se Demir dovesse ucciderla non riuscirebbe a darsi pace.

Insieme a Fekeli andranno a cercarla in mezzo alla foresta, ma niente. Demir lascerà la moglie nella foresta e tornerà con le mani insanguinate: l'ha uccisa? Intanto andrà in un bar per dimenticare tutto quello che è successo e si farà consolare da una donna conosciuta proprio lì.