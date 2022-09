L'ennesimo colpo basso di Yilmaz farà imbestialire Demir nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Infatti, acquisterà le terre che la famiglia Yaman ha messo in vendita a Istanbul. La situazione non sarà sotto controllo. Infatti Demir, nella furia, guiderà ad alta velocità e uscirà fuori strada.

Behice in guerra contro Hünkar

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Behice continuerà a fare di tutto per "rubare" il potere che Hünkar ha acquisito negli anni a Çukurova. In primis, vorrà ottenere il controllo dell'associazione femminile della città e vincere le elezioni presidenziali.

Hünkar farà di tutto per far sì che ciò non accada: secondo lei chi non è originario di Adana non dovrebbe coprire tale ruolo.

Hünkar, però, non potrà immaginare che Behice avrà delle informazioni scottanti per ricattarla. Infatti, tramite Müjgan, sa che Adnan è il figlio di Yilmaz, e vuole conservare questa informazione per giocarla a suo vantaggio.

Saniye preoccupata per la mamma di Üzün

Saniye, nel mentre, andrà tra le baracche per distribuire agli abitanti cibo e vestiti. Incontrerà nuovamente la piccola Üzün, che le dirà che la mamma non gode di ottima salute. Saniye andrà a farle visita e si renderà conto che la donna sta veramente male: ha la febbre alta e quando tossisce sanguina dalla bocca.

Saniye proverà a salvarle la vita e con l'aiuto di Gaffur la porterà in ospedale, ma i medici non le daranno tante chance di vita: Üzün, molto probabilmente, rimarrà orfana.

Demir rischia di morire in un incidente stradale

A Demir, invece, serviranno dei soldi, così deciderà di vendere le sue proprietà di Istanbul che, sorprendentemente, verranno acquistate da Yilmaz.

Il potente Yaman sarà furioso, così prenderà la macchina e guiderà senza una meta precisa. Andrà, però, a una velocità sostenuta e a causa di una svista uscirà fuori strada, rischiando di cadere in un dirupo. La macchina rimarrà in bilico in un pendio e Demir rimarrà dentro il veicolo per ore. Crederà di morire, ma alcuni dipendenti della tenuta si presenteranno sul luogo dell'incidente e gli salveranno la vita.

Mentre sarà all'interno della macchina, però, penserà alle parole che gli ha detto Hünkar. Non si sa che cosa gli riserverà il futuro, per questo motivo sarebbe meglio intestare tutte le fortuna di famiglia alla nuova arrivata Leyla. Demir penserà che sua madre abbia perfettamente ragione: se un giorno dovesse morire, parte della sua eredità andrebbe anche ad Adnan e se Züleyha decidesse di dire a Yilmaz che il piccolo è suo figlio, probabilmente gli averi del bambino passerebbero nelle mani del padre biologico e lui questo non può sopportarlo.