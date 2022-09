Il piccolo Adnan pronuncerà la sua prima parola nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dirà "papà", ma non riferendosi a Demir, bensì a Yilmaz. Una scena che lascerà sbalorditi tutti i presenti, tra cui Gaffur, che spiffererà al padrone cosa è successo. Il dipendente della tenuta, però, dovrà fare i conti con Züleyha, visto che prometterà di licenziarlo se farà nuovamente la spia a suo marito.

Adnan scappa nel giardino di Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz si ritroverà nel giardino di casa con Müjgan e Sabahattin.

I tre parleranno della faida che si è recentemente creata tra Demir e Hünkar, visto che l'uomo non accetta la relazione tra la madre e Fekeli.

Nella villa affianco ci sarà Züleyha con Adnan e per un paio di secondi lo perderà di vista, il tempo necessario per permettere al piccolo di scappare nel giardino della villa di Yilmaz. Quest'ultimo non esiterà ad abbracciarlo e Züleyha assisterà alla scena, con il groppo in gola quando vedrà suo figlio tra le braccia del vero padre.

La prima parola del piccolo Adnan

Il piccolo pronuncerà la sua prima parola e chiamerà Yilmaz "papà". Tutti rimarranno sorpresi, soprattutto Müjgan, che impallidirà quando sentirà il bimbo pronunciare quella parola. Alla scena assisteranno anche Saniye e Gaffur, e quest'ultimo non esiterà a raccontare tutto a Demir.

Infatti il giorno seguente Gaffur si recherà dal suo padrone e gli racconterà quanto successo. Demir si rivolgerà subito a Züleyha, ma la ragazza sminuirà la vicenda, dicendo solamente che Adnan sta incominciando a pronunciare alcune parole. Alla giovane, però non piacerà il fatto che Gaffur abbia fatto la spia, così lo affronterà e gli dirà che il suo destino è nelle sue mani, e che si azzarderà nuovamente a fare una cosa del genere lo licenzierà in tronco.

Il confronto tra Züleyha e Müjgan

Successivamente ci sarà un aspro confronto tra Züleyha e Müjgan. La dottoressa, infatti, non perderà occasione per punzecchiare la giovane, facendo riferimento alla lettera che ha mandato a Yilmaz, quella in cui gli raccontava che è stata Hünkar a costringerla a sposare Demir. Müjgan non crederà tanto alla storia delle minacce di Hünkar, anzi penserà che Züleyha abbia sposato Demir per assicurarsi una sorta di protezione, nel caso in cui Yilmaz non fosse riuscito a uscire dal carcere.

Züleyha sarà spietata e le dirà: "Forse non sopporti che Yilmaz pensi ancora a me". La dottoressa, però, saprà come ferire la giovane, e lo farà accarezzandosi il pancione e rimarcando che ormai l'unica cosa a cui pensa Yilmaz è il loro futuro bambino. Per Züleyha sarà un boccone veramente amaro da digerire.