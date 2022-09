Non appena le puntate di Terra Amara riprenderanno su Canale 5, subito dopo lo stop previsto dal 19 settembre, i telespettatori potranno assistere a un nuovo scontro tra Demir e Yilmaz. Come svelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, motivo del contendere tra i due nemici stavolta sarà la tenuta che Sermin ha venduto ad Akkaya scatenando l'ira del cugino. Neanche il ferimento di Gulten e le pressioni di Hunkar costringeranno Sermin a tornare su suoi passi. Dovranno intervenire Fekeli e Hunkar stessa per cercare di sistemare la situazione ma una proposta di Yilmaz farà saltare l'accordo.

Lo scontro tra Demir e Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che si concentrano sulla scelta di Sermin di vendere la tenuta appartenente da sempre alla famiglia Yaman a Yilmaz. I fatti in questione prenderanno il via nel momento in cui Yilmaz, finalmente uscito dal carcere grazie all'aiuto di Fekeli, potrà leggere un'intervista rilasciata da Zuleyha e Demir ai giornali. Sotto ricatto del marito, Altun sarà costretta a dire di essersi perdutamente innamorata di Demir non appena lo ha visto, dimenticando così Yilmaz.

Deluso e amareggiato per ciò che ha letto, Yilmaz andrà a casa del nemico e gli rivelerà che Sermin ha venduto a lui la tenuta di famiglia. Infuriato, Demir estrarrà una pistola e lo stesso farà Akkaya.

A farne le spese sarà Gulten, che si metterà di mezzo con lo scopo di proteggere il suo amato. La ragazza, ferita alla spalla, si riprenderà dopo essere stata portata in ospedale e non accuserà i due uomini per proteggerli. La suocera di Zuleyha, però, a questo punto deciderà di parlare con la nipote per cercare di convincerla ad annullare la vendita al nemico.

L'intervento di Hunkar e Fekeli

Sebbene Demir giuri che non smetterà di pagare le tasse universitarie a Parigi della figlia Betul, Sermin sembrerà decisa a restare ferma sui suoi passi. Scenderanno dunque in campo Fekeli e Hunkar. I due si parleranno e costringeranno Demir e Yilmaz a incontrarsi con il preciso scopo di appianare una volta per tutte i loro dissapori.

Akkaya deciderà di accontentare il padrino il quale lo pregherà di rivendere la tenuta di Sermin a Demir, ma lui dirà che si arrenderà solo quando Yaman acconsentirà a una particolare clausola che verrà rivelata solo di fronte a Demir. Di quale clausola si tratterà? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, ma sta di fatto che l'accordo tra i due uomini non andrà a buon fine perché di fronte alla richiesta di Yilmaz, Demir ancora una volta andrà su tutte le furie.