In Terra Amara, Yilmaz sarà disperato per le sorti della sua Züleyha, dopo che verrà avvelenata in carcere. La ragazza, ricoverata d'urgenza, potrebbe non superare la notte. Le starà accanto, promettendole che se la sua vita venisse interrotta precocemente a causa di questa tragedia, anche lui potrebbe morire insieme a lei.

Demir decide di trascorrere del tempo con Üzüm

In Terra Amara, Demir deciderà di trascorrere la giornata con Üzüm, la bambina che è stata presa in affidamento da Saniye e Gaffur, dopo la morte della madre Zelis. Questo atteggiamento del figlio desterà qualche sospetto in Hünkar, che deciderà di chiedere alcune delucidazioni a Saniye.

Ha bisogno di sapere dove si siano recati, perché sospetta che abbia portato la bambina proprio nel luogo in cui potrebbe aver nascosto Adnan.

Saniye proverà a "interrogare" la bambina, facendole delle domande tipo "dove ti sei divertita oggi?". Ma la piccola sarà un po' restia nel rispondere; infatti, le dirà che "i segreti non si possono raccontare".

Züleyha vittima di avvelenamento

Züleyha, intanto, si troverà ancora in prigione. Improvvisamente non si sentirà bene e inizierà a vomitare, al punto di non reggere più fisicamente e di svenire. Il direttore del carcere deciderà di trasferirla immediatamente in ospedale e fortunatamente riusciranno a stabilizzarla. Sarà Sabahattin in prima persona a seguire il caso, perché vorrà capire che cosa sia successo alla giovane.

Dai risultati delle analisi la situazione non sarà chiara, però si capirà che Züleyha è stata avvelenata. La ragazza potrebbe essere stata vittima di un tentato omicidio, per questo motivo i medici decidono di avvertire la polizia. Sarà Jülide a occuparsi del caso e a cercare di scoprire cosa sia potuto accadere.

Demir e i sospetti sull'avvelenamento di Züleyha

Sarà Demir il principale sospettato dell'avvelenamento di Züleyha e saputa questa notizia, Hatip la riferirà subito a Fekeli e Yilmaz, raccontandogli che la ragazza si trova in ospedale in condizione molto gravi. Yilmaz andrà subito a farle visita. La veglierà disperato, in quanto la giovane potrebbe non riuscire a superare la notte.

Si siederà accanto a lei, le prenderà la mano e proverà a farle coraggio. Il ragazzo sa che se la giovane non riuscisse a sopravvivere, nemmeno lui riuscirebbe ad andare avanti, per questo le dirà: "Vivremo o moriremo insieme, qualsiasi cosa accada saremo sempre insieme".

Müjgan, rientrata in ospedale dopo il periodo di maternità, avrà l'opportunità di vedere Yilmaz uscire dalla camera di Züleyha. La ragazza, ovviamente, è ancora innamorata di lui, ma per paura di allontanarlo ulteriormente deciderà di non dirgli una parola.