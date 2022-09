Tante novità saranno presenti nel corso delle puntate di Terra Amara, visibili prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Mujgan Hekimoglu deciderà di dare le dimissioni dall’ospedale di Cukurova, dopo aver scoperto le bugie di Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni: Mujgan scopre che il suo promesso sposo ha avuto una storia con Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate trasmesse prossimamente in prima visione tv, rivelano che Mujgan prenderà un’inaspettata decisione.

Tutto inizierà quando la pediatra deciderà di convolare a nozze con Yilmaz e lo farà quando suo padre pretenderà da lei che ritorni a Istanbul con lui.

Arriverà questa richiesta perché l'uomo scoprirà che il futuro genero è finito in carcere in quanto accusato di delitto. La dottoressa Hekimoglu, a questo punto, si allontanerà dal genitore, ma si pentirà di questo gesto quando scoprirà che il suo promesso sposo ha avuto una storia con Zuleyha. Una scoperta che getterà ombre sulla coppia. Difatti Mujgan deciderà di restituirgli l’anello al fidanzamento e scappare ad Ankara da un’amica. Il figlioccio di Fekeli riuscirà ad avere un appuntamento per chiarire, ma un inconveniente farà saltare tutto.

La pediatra decide di lasciare Cukurova, ma poi cambiera idea

Nelle puntate turche di Terra Amara, Yilmaz avrà un violento litigio con un gruppo di uomini, intenzionati a deriderlo dopo che la sua relazione con Zuleyha è diventata di dominio pubblico a Cukurova.

Il protagonista, a questo punto, proverà a difendersi, arrivando a sparare un colpo d’arma da fuoco contro uno dei brutti ceffi, ma verrà ferito a sua volta. Per questo motivo la guardia civile non esiterà a sbattere Akkaya in galera, tanto che Fekeli cercherà di convincere il ferito a testimoniare a favore del suo figlioccio.

Nel frattempo Mujgan attenderà con ansia l’arrivo di Yilmaz, all’oscuro che si trovi rinchiuso in galera. La dottoressa Hekimoglu, a questo punto, deciderà di chiedere un trasferimento in un’altra città, arrivando a scrivere una lettera al direttore dell’ospedale di Cukurova per dare le sue dimissioni. Una volta arrivata in clinica per firmare le carte, la donna sentirà parlare male di lei a causa del gossip causato dalla storia d’amore di Yilmaz e Zuleyha.

Di conseguenza Mujgan deciderà di non scappare più e lottare per riabilitare la sua figura, tanto da comunicarlo al direttore sanitario.

La dottoressa Hekimoglu non concede il perdono a Yilmaz

Nonostante tutto, Mujgan non avrà nessuna intenzione di concedere il perdono a Yilmaz. La dottoressa Hekimoglu, infatti, incontrerà il giovane il giorno successivo alla sua scarcerazione grazie all’intervento del padrino. Tuttavia l’incontro si concluderà con un nulla di fatto, visto che entrambi rimarranno fermi nelle loro posizioni.