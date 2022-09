Nelle prossime puntate di Terra Amara, Mujgan sarà protagonista di un repentino cambio di idea riguardo il suo futuro lavorativo e personale. Infatti, come ci rivelano le anticipazioni turche della soap, dopo aver rotto il fidanzamento con Yilmaz, la dottoressa andrà via dal paese e, in seguito alla mancata presenza del giovane a un loro appuntamento, deciderà addirittura di trasferirsi. La scelta di lasciare il paese e il suo posto di lavoro durerà ben poco visto che Mujgan deciderà di restare non avendo nulla di cui vergognarsi.

Mujgan delusa dal suo fidanzato

Le anticipazioni di Terra Amara si concentrano sulla figura di Mujgan. Seguendo la storyline della soap turca, Mujgan scoprirà che Yilmaz gli ha tenuto nascosto che Zuleyha è la sua ex fidanzata e sentendosi tradita deciderà di rompere subito il fidanzamento con lui restituendogli l'anello. La dottoressa deciderà di allontanarsi dal paese rifugiandosi a casa di un'amica. Inizialmente, la donna sembrerà certa di non voler più tornare sui suoi passi, però poi grazie all'intervento di Sabahattin concederà un appuntamento ad Akkaya.

Yilmaz però non giungerà mai all'appuntamento visto che si imbatterà in alcuni brutti ceffi e arriverà a discutere con loro per difendere l'onore di Zuleyha e di Mujgan stessa.

Durante la zuffa, un uomo resterà ferito per mano di Yilmaz il quale verrà arrestato. Yilmaz resterà in carcere fino a quando Fekeli non interverrà per dimostrare che il suo figlioccio ha agito solo per legittima difesa. Mujgan però non capirà perché Akkaya non si è presentato al loro appuntamento.

Mujgan resta in paese ma non perdona Yilmaz

Sconvolta e amareggiata, Mujgan prenderà la decisione di lasciare il paese e di chiedere il trasferimento presso un altro ospedale. Giunta sul luogo per formalizzare il suo trasferimento, qualcosa farà cambiare idea a Mujgan. La donna ascolterà alcune pettegole che parlano male di lei per via del triangolo amoroso che la vedrà sua malgrado coinvolta con Yilmaz e Zuleyha.

Mujgan però capirà che non ha nulla per cui scappare e andare via non sarebbe il modo giusto per riabilitare la sua persona. Così, comunicherà al suo capo che ha intenzione di restare al suo posto di lavoro.

La scelta di Mujgan non corrisponderà comunque a un'apertura nei confronti di Yilmaz. I due giovani avranno modo di incontrarsi nuovamente ma anche questo appuntamento non darà i frutti sperati e la dottoressa, almeno per il momento, sembrerà ferma nella sua posizione. Per capire se Yilmaz riuscirà a conquistare finalmente il cuore di Mujgan non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.