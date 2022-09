Sono tanti i colpi di scena che caratterizzeranno le puntate della soap Terra Amara in onda in Italia tra qualche settimana. Le anticipazioni dalla Turchia rivelano che ad Adana arriverà la mamma di Mujgan, una donna austera e raffinata che, inizialmente, non vedrà di buon occhio il rapporto tra la figlia e Yilmaz.

Inoltre Fekeli scoprirà che tra i suoi uomini si nasconde una talpa, un uomo che lavora anche per Demir e che ha tagliato i freni all'auto di suo figlio.

La mamma di Mujgan e Yilmaz s'incontrano

A breve arriverà ad Adana la mamma di Mujgan, la signora Sevilla.

La donna arriverà a sorpresa in paese e si recherà subito all'ospedale dove lavora la figlia. Purtroppo, però, la ragazza sarà impegnata tra decine e decine di pazienti bisognosi di cure e per questo motivo chiederà alla madre di attendere la fine del suo turno di lavoro.

Giunti a serata, la fidanzata di Yilmaz proporrà alla madre di preparare una cenetta a casa sua senza andare in giro per locali. Sarà così che madre e figlia arriveranno presso l'abitazione che, però, agli occhi di Sevilla apparirà non consona allo status sociale di Mujgan.

A tal proposito, allora, la donna proporrà alla ragazza di cambiare casa e magari chiedere il trasferimento nell'ospedale dove lavora il papà. Una proposta che a Mujgan non piacerà e che rifiuterà su due piedi dicendo di essere felice nella sua umile casa e a lavorare all'ospedale pubblico di Adana.

Sevilla, poi, le farà anche capire di essere a conoscenza della lettera che hanno spedito al suo ex marito e in cui lo hanno avvertito che la figlia frequenta un assassino di nome Yilmaz Akkaya, motivo per cui la inviterà a prendere le distanze da un uomo che in passato si è macchiato le mani di sangue.

Un consiglio che Mujgan non prenderà bene e che non sarà disposta ad accettare.

Sevilla dà la sua benedizione al rapporto tra la figlia e Akkaya

Intanto che le due donne discuteranno sul futuro sentimentale della dottoressa, suonerà al campanello proprio Yilmaz, accompagnato da un fattorino che porterà con se un nuovo forno da cucina per la collega di Sabahattin.

Il figlioccio di Fekeli non si accorgerà subito della presenza di un ospite in casa, ma quando lo noterà e capirà che si tratta proprio della mamma della sua fidanzata, si sentirà alquanto in imbarazzo.

Sevilla, però, approfittando della sua presenza, lo inviterà a rimanere a cena insieme a loro per provare a conoscerlo meglio. Sarà così che Yilmaz, prima che la signora gli punti il dito contro, le racconterà tutta la verità sul suo burrascoso passato a Istanbul. Un gesto che la donna apprezzerà molto e che l'aiuterà a dare la sua benedizione alla relazione tra lui e la figlia.

Fekeli scopre che uno dei suoi uomini lavora anche per Demir

Nel frattempo Ali Rahmet scoprirà che dietro il guasto ai freni che ha provocato l'incidente di Zuleyha e Mujgan con la macchina del figlioccio, c'è proprio Demir Yaman. L'imprenditore si è servito di uno dei suoi uomini per entrare nel garage della loro tenuta e manomettere il veicolo del fidanzato di Mujgan. A tal proposito, allora, il boss si recherà da Yaman puntandogli il dito contro e penserà un modo per smascherare la persona che fa il doppiogioco.