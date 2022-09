Cosa succede nelle nuove puntate di Terra Amara? Le anticipazioni turche della soap opera trasmessa su Canale 5 rivelano che ci sarà un accesissimo scontro tra due protagoniste femminili.

Trattasi di Hunkar e Behice, le quali si ritroveranno ai ferri corti nel momento in cui la mamma di Demir scoprirà tutta la verità sugli inganni messi in atto dalla sua nemica nel corso di questi anni.

E, a quel punto, Behice deciderà di attuare il suo piano vendicativo e di mettere a tacere per sempre la sua nemica, strappandola via dall'affetto dei suoi familiari.

Hunkar ai ferri corti con Behice: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5 rivelano che la mamma di Demir deciderà di mettersi ad indagare sul conto della sua nemica Behice, convinta del fatto che la donna stia nascondendo dei segreti.

Per tale motivo, quindi, deciderà di assumere un investigatore privato, il quale riuscirà a scoprire che Behice ha sempre messo fine alla vita di tutti i suoi uomini per entrare in possesso dei loro averi.

Quando Hunkar deciderà di affrontarla, ecco che Behice perderà il lume della ragione, al punto da tirar fuori un pugnale e togliere la vita alla sua nemica.

Demir scopre che sua mamma non c'è più: anticipazioni turche Terra Amara

La scomparsa di Hunkar non passerà inosservata: i suoi cari saranno a dir poco allarmati dal fatto che la donna non sia rientrata in casa e così cominceranno le ricerche per cercare di capire cosa sia successo.

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che sarà proprio Demir a fare la triste scoperta.

Il ricco imprenditore, infatti, troverà il corpo senza vita di Hunkar e sarà straziato dal dolore.

Demir apparirà sconvolto e incredulo per la dipartita della sua mamma e proverà a cercare conforto tra le braccia di Zuleyha, la quale avrà il compito di consolarlo e supportarlo in questo momento a dir poco difficile per il giovane Yaman.

Quando dovrebbe tornare in onda Terra Amara nel pomeriggio di Canale 5

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate della soap, in tanti si chiedono quando tornerà l'appuntamento con la soap opera nel pomeriggio Mediaset.

Sebbene al momento non ci siano delle comunicazioni ufficiali in merito, si ipotizza che Terra Amara possa ritornare alla sua consueta programmazione in daytime al termine della soap opera Una Vita.

La serie spagnola, infatti, si avvia verso il gran finale di sempre e a quel punto la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, potrebbe essere occupata proprio dai nuovi episodi della serie turca che vede protagonisti Yilmaz, Demir e Zuleyha.