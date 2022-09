Diverse colpi di scena caratterizzeranno le puntate della soap turca Terra Amara in onda su Canale 5 dal 7 al 9 settembre.

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir taglierà la strada a Yilmaz, dopo aver saputo da Fadik che sua moglie è salita in macchina con il suo ex fidanzato. L'imprenditore, però, non sa che in realtà l'ex coppia si è ritrovata per caso a prestare soccorso alla bracciante Nazire.

Demir affronta Yilmaz davanti a sua moglie

Appena verrà a sapere che Zuleyha si trova in macchina con Yilmaz, Demir non ci penserà due volte a mettersi in macchina e raggiungere la strada che stanno percorrendo i due ex fidanzati per tornare ai campi.

L'imprenditore taglierà la strada a Yilmaz, uscirà dalla macchina e gli punterà un'arma da fuoco contro. A sua volta, il figlioccio di Fekeli uscirà dall'auto e risponderà nello stesso modo all'attacco di Yaman.

Tra i due uomini ci sarà un momento di forte tensione che verrà interrotto da Zuleyha, che si metterà al centro tra suo marito e il suo ex promesso sposo. La nuora di Hunkar, capendo che la situazione si sta facendo pericolosa, rassicurerà il marito dicendogli davanti ad Akkaya di essere perdutamente innamorata di lui.

Sarà così che Demir abbasserà la pistola soddisfatto per aver ricevuto da parte sua una prova d'amore davanti al suo antagonista e si rimetterà in macchina con sua moglie.

Yilmaz fa un brutto incidente per inseguire Demir

Yilmaz anche tornerà alla sua auto ma, non contento, comincerà a inseguire i coniugi Yaman, tanto da rimanere coinvolto in un brutto incidente.

Il giovane, infatti, perderà il controllo dell'auto e sbanderà contro un albero. Nel frattempo Fekeli, non vedendolo tornare a casa, radunerà i suoi uomini affinché si mettano sulle tracce del figlio.

Dopo ore di ricerche, Yilmaz verrà ritrovato senza sensi e con la testa fuori dall'auto incidentata. [VIDEO]

Fekeli, distrutto dal dolore, porterà subito il figlio in ospedale dove fortunatamente le sue condizioni, nonostante gravissime, non faranno pensare al peggio.

Zuleyha fa visita a Yilmaz grazie all'aiuto di Sabahattin

La notizia dell'incidente in cui è rimasto coinvolto Akkaya farà subito il giro di Adana ed arriverà anche alle orecchie di Zuleyha.

L'ex sarta, allora, senza pensarci due volte, chiederà all'amico Sabahattin di aiutarla a incontrare il suo amato.

Sarà così che la ragazza somministrerà un leggero sonnifero alla suocera e, approfittando di un viaggio d'affari del marito, si farà accompagnare in ospedale dove indosserà la divisa da infermiera per non dare nell'occhio.

Altun si ritroverà il padre di suo figlio a pochi centimetri e, tra le lacrime, gli racconterà tutta la verità sul matrimonio con Demir e la paternità di Adnan. Purtroppo, però, Yilmaz sarà in stato di coma e non potrà sentire le parole piene d'amore della sua ex fidanzata.