Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nei prossimi episodi della soap ci saranno colpi di scena che riguarderanno Gaffur e Saniye, che verranno licenziati e cacciati dalla tenuta. Pertanto, anche Gulten farà le valigie per seguire suo fratello e sua cognata. Hunkar, però, nel momento in cui vedrà anche la domestica più fedele andare via, andrà su tutte le furie e la obbligherà a restare alla tenuta, accompagnando al cancello suo fratello e sua cognata.

Terra Amara, anticipazioni turche: Gulten vuole lasciare la tenuta con Gaffur e Saniye

Nelle prossime puntate di Terra Amara ci sarà un colpo di scena, perché Gaffur e Saniye perderanno il lavoro e la stima della famiglia Yaman. A tal proposito, Sabahattin metterà al corrente che il suo capo mastro ha tentato di soffocare con un cuscino Yilmaz. A quel punto, il figlio di Hunkar andrà su tutte le furie e licenzierà e caccerà via il tuttofare e sua moglie. Nonostante non sia stata coinvolta direttamente nella spiacevole vicenda e nonostante non abbia perso il lavoro, anche Gulten farà le valigie e vorrà lasciare la tenuta.

Terra Amara, puntate turche: Hunkar si infuria con Gulten

Gulten è cresciuta alla tenuta degli Yaman e, in diverse occasioni, Demir e Hunkar hanno difeso la sorella di Gaffur e hanno avuto un occhio di riguardo per la domestica.

Quando Saniye e suo marito dovranno lasciare il lavoro e la loro abitazione, anche Gulten vorrà andare via con loro. La mattina della partenza, i tre collaboratori degli Yaman andranno a chiedere la benedizione al datore di lavoro. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, non appena la suocera di Zuleyha vedrà che anche la sorella di Gaffur vorrà andare via, andrà su tutte le furie.

Terra Amara, prossime puntate: Hunkar obbliga Gulten a restare alla tenuta

Hunkar vorrà avere delucidazioni da Gulten e le chiederà come mai ha fatto le valigie. Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che la domestica informerà la signora Yaman di avere intenzione di andare via con i suoi familiari, ma la mamma di Demir le impedirà di lasciare la tenuta.

La suocera di Zuleyha sarà categorica e dirà alla sua collaboratrice di non potere andare da nessuna parte. Inoltre, Hunkar dirà a Gulten di riportare i bagagli a casa e di non costringerla a ripetere la cosa. Affranta, la sorella di Gaffur tornerà a casa e, una volta lasciate le valigie nell'abitazione, quando tornerà, sarà costretta ad accompagnare al cancello suo fratello e sua cognata. Inoltre, Hunkar impartirà nuovi ordini alla domestica e le farà riprendere le normali attività che svolge in cucina.