Nelle prossime puntate di Terra Amara Mujgan scoprirà finalmente chi è l'ex fidanzata di Yilmaz per la quale ha dovuto fare tanti anni in carcere. Seguendo le news provenienti dalla Turchia, infatti, grazie alle parole della moglie del meccanico per cui lavorava in passato il suo fidanzato, la dottoressa capirà che l'identità dell'ex fidanzata corrisponde proprio a Zuleyha. A questo punto, Mujgan deciderà di rompere il fidanzamento con Akkaya, il quale proverà in tutti i modi a riconquistarla.

La dottoressa scopre la verità sul passato di Yilmaz

Un nuovo colpo di scena attende i telespettatori di Terra Amara.

Seguendo la storyline della soap turca, dal momento in cui Yilmaz deciderà di corteggiare Mujgan racconterà tutto il suo passato senza mai dire il nome della ragazza con cui era fidanzato in passato. Akkaya non rivelerà il nome della donna neanche quando la dottoressa, in seguito a una lite con il padre, deciderà di accettare la sua proposta di matrimonio. Ma ben presto, e in maniera inaspettata, la verità verrà a galla.

In paese giungerà in visita la moglie del meccanico, ormai defunto, presso cui Yilmaz prestava servizio. In seguito a un malore, la donna verrà portata in ospedale e a prendersi cura di lei sarà appunto Mujgan. Dopo aver ricevuto le cure del caso, la donna si riprenderà e chiederà alla dottoressa se conosce Akkaya.

Successivamente, verrà fatto anche il nome di Zuleyha, e così Mujgan capirà ben presto che è proprio la moglie del potente Demir la ex fidanzata del suo futuro marito.

Mujgan chiude la sua relazione con Yilmaz

Riuscendo finalmente a comprendere i motivi che hanno portato allo scontro Yilmaz e Demir, la dottoressa andrà su tutte le furie per essere stata tenuta all'oscuro su un particolare tanto importante e così non solo romperà il fidanzamento con Yilmaz ma gli restituirà anche l'anello intimandogli di non farsi mai più vedere.

Trovando una spalla su cui piangere in Fekeli, che comunque già in passato lo aveva spinto a dire tutta la verità alla dottoressa, Yilmaz farà di tutto per riconquistare il cuore di Mujgan. Ma ogni mossa di Akkaya sembrerà portare al fallimento.

Questo non sarà l'unico problema che Yilmaz dovrà affrontare. Infatti, la notizia che in passato Akkaya e Zukeyha erano stati fidanzati si diffonderà velocemente in paese anche perché la moglie del meccanico parlerà della loro relazione davanti ad alcuni infermieri che si premureranno di diffondere il pettegolezzo.

Le voci sul passato di Zuleyha arriveranno anche alle orecchie di Demir il quale risulterà molto infastidito visto che ha sempre fatto di tutto per tenere nascosta la relazione precedente tra la moglie e il suo rivale. Per conoscere cosa farà a questo punto Yilmaz per riconquistare Mujgan non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.