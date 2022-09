Tiziano Ferro parla per la prima volta del suo ruolo da padre e, in una recente intervista, ha confessato che i suoi due figli non avranno il passaporto italiano.

Il cantante di Latina non ha nascosto quelle che sono le sue perplessità e le sue paure nei confronti del nostro Paese, che sembra fare ancora tanta fatica nell'adeguarsi al resto del mondo sul tema dei diritti civili.

In una intervista, Tiziano Ferro svela di non voler fare il passaporto italiano ai figli

Intervistato da "Rolling Stone", Tiziano Ferro ha ammesso che i suoi figli non avranno il passaporto italiano (almeno nell'immediato) perché non include il suo compagno Victor.

"Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante", ha sottolineato il cantante, aggiungendo che al di là del fatto sull'essere d'accordo o meno, ha sempre ritenuto che i suoi diritti da persona omosessuale non avrebbero tolto nulla a quelli degli altri.

Ed è proprio per questa condizione, attualmente è in vigore nel nostro Paese, che Tiziano Ferro ha scelto di non fare il passaporto italiano ai suoi due bambini.

'Mi fa soffrire da morire', svela Tiziano Ferro parlando di figli e diritti civili in Italia

"A farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani sono tranquillo, so che se vengo in tour, Victor può prendersi cura di loro", ha precisato il cantante, senza nascondere che questa situazione gli causa comunque una grande sofferenza.

"Può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire", ha ammesso il celebre cantante in merito a quello che ancora oggi è il riconoscimento dei diritti civili per gli omosessuali nel nostro Paese.

Per quanto riguarda, invece, quelle che saranno le novità professionali del cantante, questa estate sarà nuovamente impegnato in un tour negli stadi che lo porterà in giro nelle più importanti città italiane, tra cui Roma, Milano e Napoli.

Il possibile 'debutto' di Tiziano Ferro al Festival Sanremo 2023

E poi ancora, nel corso delle ultime ore, si sono diffuse voci anche legate ad un possibile approdo di Tiziano Ferro sul palco del Festival di Sanremo 2023, ma in una veste del tutto inedita.

Per la prima volta, infatti, il cantante potrebbe calcare il palco del teatro Ariston di Sanremo nei panni di concorrente in gara, dopo che negli anni precedenti è stato più volte accolto come super-ospite.

La trattativa andrà in porto? Tiziano Ferro sarà la guest-star tra i Big del prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, quando il direttore artistico Amadeus annuncerà il cast di questa nuova edizione, svelando i nomi dei nuovi cantanti che si metteranno in gioco per cercare di conquistare l'ambito trofeo della storica kermesse musicale in onda su Rai 1 il prossimo febbraio 2023.

Grande successo per il nuovo singolo di Tiziano Ferro

Intanto, il cantante si gode il successo del suo nuovo singolo "La vita splendida" che, in queste prime settimane post pubblicazione ufficiale, ha scalato le classifiche di vendita, risultando uno dei brani più scaricati e al tempo stesso trasmessi in radio.

La partecipazione a Sanremo per il cantante potrebbe essere un'ottima vetrina per lanciare al meglio il suo nuovo album e il tour che questa estate lo vedrà protagonista nel nostro Paese, dove continua ad essere uno dei volti più amati di sempre della musica italiana al fianco di artisti del calibro di Laura Pausini, Jovanotti e Giorgia.