Tra momenti commoventi ed esibizioni esilaranti è partita su Canale 5 sabato 17 settembre la nuova stagione di Tu si que vales.

Tra i protagonisti della prima puntata c'è stato un concorrente originario di Terrasini, un comune in provincia di Palermo. Fin dalla premessa Giuseppe Ventimiglia ha fatto comprendere che avrebbe messo in scena una performance particolare. "É una prova molto pericolosa che ha richiesto anni di lavoro e sacrifici. Al pubblico in studio e a quello a casa chiedo di non tentare di rifarla", ha aggiunto il 48enne che ha anche ammesso di essersi fatto male in passato.

Al centro dello studio è stata posizionata una pianta di fico d'india con l'uomo che ha spiegato che si sarebbe lanciato tra le spine senza alcuna protezione. "Se lo fa vince l'edizione di quest'anno. Ci vuole un coraggio", ha affermato Gerry Scotti prima del 'tuffo' del siciliano. Senza indugiare Ventimiglia è salito su una scaletta e si è lanciato sul fico d'india tra lo stupore dei giudici.

"Tu sei matto", ha riferito Maria De Filippi che poi ha tentato invano di fermare l'esibizione bis del concorrente: "Basta, stai sanguinando da una gamba".

"Sono il primo uomo a tuffarmi sulle pale del fico d'India" E noi ci crediamo! 😱🌵 #TuSiQueVales pic.twitter.com/DCz2PmDeF4 — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) September 17, 2022

Giuseppe Ventimiglia: 'Mi voglio battezzare come il fachiro di Terrasini'

Giuseppe Ventimiglia ha spiegato che ama le tradizioni della sua terra e che per tale motivo, oltre che per la pericolosità della performance, ha portato in studio il fico d'india.

In t-shirt e pantaloncini corti neri il concorrente non ha avuto alcuna remora a lanciarsi sulla pianta con le spine. "Esistono i masochisti", ha sottolineato Maria De Filippi pochi istanti prima che l'uomo portasse a termine la sua prova di coraggio. La conduttrice poi gli ha fatto notare che era ferito e pieno di spine, ma il 48enne ha ribattuto che la sua esibizione non era finita.

"Seguo molto questa trasmissione e ora mi voglio battezzare come il fachiro di Terrasini". Il concorrente si è tuffato nuovamente sulla pianta provocando la reazione stizzita della conduttrice di Uomini e Donne. "Quando ci sono i fachiri io giro sempre la faccia". L'appello dei giudici a non provarci ancora è rimasto inascoltato, visto che il siciliano si è gettato per la terza volta tra le spine del fico d'india.

Gerry Scotti promuove il siciliano: 'In tutti i bar d'Italia parleranno della tua esibizione'

L'uomo ha poi mostrato ai giudici come si rimuovono le spine nonostante la contrarietà dei giudici. "Si tolgono con le pinzette ma mio nonno mi ha insegnato a toglierle con un coltello".

Belen si è avvicinata al concorrente e ha notato che era pieno di aculei. Giuseppe Ventimiglia ha spiegato come è nata l'idea del tuffo sulla pianta. "Abitando in campagna ho l'albero di fico di india e trovandomi su una scala ho pensato che dovevo portare un'esibizione del genere a Tu si que vales".

Il 48enne è stato promosso a pieni voti da Gerry Scotti: "Noi stasera vedremo tantissimi numeri, ma domani a bere il caffè o il cappuccino in tutti i bar d'Italia parleranno di te".

Alla fine il siciliano ha incassato anche il sì degli altri tre giudici, ma non il consenso della giuria popolare che ha bocciato la performance.