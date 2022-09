Tra le tante anticipazioni che sono trapelate dagli studi di U&D il 31 agosto, una in particolare ha colpito i fan: il rimprovero che Maria De Filippi ha rivolto a Ida e Riccardo dopo aver assistito ai loro primi approcci con altre persone. Lorenzo Pugnaloni fa sapere che la presentatrice ha invitato i due ex fidanzati a non farsi dispetti reciprocamente, soprattutto "usando" altri che potrebbero realmente essere interessati a loro. Guarnieri ha anche provato a dichiararsi a Federica Aversano ma, dopo aver saputo che per conoscere lei avrebbe dovuto lasciare il parterre Over, ci ha ripensato.

Aggiornamenti sull'ex coppia di U&D

Dopo appena due giorni di riprese, è già successo di tutto tra i protagonisti di U&D 2022/2023. Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios il 31 agosto, ad esempio, informano fan e curiosi delle prime mosse che alcuni veterani del cast hanno fatto al rientro dalle vacanze.

Riccardo ha provato a dichiararsi per la tronista Federica nel corso della seconda registrazione ma, quando ha scoperto che per conoscere la ragazza avrebbe dovuto abbandonare il parterre dei cavalieri, ha fatto dietrofront rimangiandosi tutte le buone intenzioni palesate pochi minuti prima.

Anche Ida è partita forte nella nuova edizione del dating-show: a sorpresa, infatti, la dama si è riavvicinata ad Alessandro Vicinanza, è uscita a cena con lui e l'ha baciato.

Il suggerimento della presentatrice di U&D

La stagione 2022/2023 di U&D, dunque, è cominciata con nuove conoscenze sia per Ida che per Riccardo, anche se durante l'estate ci sono stati dei tentativi di riavvicinamento tra loro.

Le anticipazioni della registrazione del 30 agosto scorso, infatti, hanno informato il pubblico che il cavaliere ha cercato l'ex fidanzata in vacanza ma, visto il brutto litigio che c'è stato al rientro in studio, non è cambiato nulla nel loro rapporto.

Platano, dunque, ha deciso di dare un'altra possibilità ad Alessandro (col quale ha avuto una bella ma tormentata frequentazione in primavera) ma, chi era presente alle riprese, ha avuto la sensazione che non abbia ancora dimenticato Guarnieri.

Anche la presentatrice del dating-show ha sottolineato quando le recenti mosse dei due ex sembrassero una reciproca ripicca, ma per ora i diretti interessati hanno smentito e si sono detti pronti a voltare pagina e a conoscere nuove persone.

Tensioni al rientro nel cast di U&D

Come riporta il blogger Pugnaloni su Instagram, Maria De Filippi ci ha tenuto a ricordare a Platano e a Guarnieri che devono uscire con qualcuno solamente se è quello che vogliono veramente, e non per farsi dei dispetti.

"Non fate i ragazzini di 12 e 15 anni", ha detto la conduttrice di U&D a Riccardo e a Ida dopo averli visti barcamenarsi a fatica tra litigi, balli e baci con altre persone.

Una sensazione comune, dunque, è che tra la dama e il cavaliere ci sarebbe ancora qualcosa di irrisolto. Anche a distanza di anni dalla loro ultima rottura, la parrucchiera e il personal trainer non si sarebbero dimenticati a vicenda, quindi ci sono concrete possibilità che in futuro si riavvicinino come è accaduto poco prima della pausa estiva.

La padrona di casa del dating-show, però, ha cercato di mettere subito in chiaro le cose e l'ha fatto rimproverando i due protagonisti del Trono Over già nella seconda registrazione della nuova stagione.

Riccardo, comunque, ha fatto uno scivolone non da poco quando si è rimangiato la dichiarazione a Federica dopo aver saputo che per frequentarla avrebbe dovuto lasciare il parterre Over: secondo molti spettatori, il pugliese avrebbe fatto la sua prima brutta figura al rientro dalle vacanze.