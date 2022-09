L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di fare i conti con una dichiarazione del tutto inaspettata e sorprendente.

Spazio anche alle nuove vicende della tronista Lavinia che, dopo essersi contenuta in esterna con Francesco, si lascerà andare con un altro dei pretendenti che sta conoscendo meglio durante questa esperienza.

Alessandro chiude con Roberta e spiazza Ida: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che, tra Roberta e Alessandro arriverà il momento della resa dei conti definitiva.

I due, in queste settimane, hanno provato a conoscersi meglio fuori dallo studio, così da poter capire se ci fossero i presupposti per costruire qualcosa di serio e duraturo insieme.

Tra alti e bassi, però, la conoscenza tra i due non è mai decollata fino in fondo e nel corso della registrazione del 30 settembre, c'è stato spazio per la fatidica resa dei conti.

Roberta e Alessandro si sono ritrovati "faccia a faccia" nello studio del talk show di Maria De Filippi, dove hanno scelto di chiudere la loro frequentazione.

Ida 'sceglie' Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

In particolar modo è stata Roberta Di Padua a mettere in crisi il cavaliere, sostenendo che secondo lei, non avesse ancora dimenticato del tutto la sua ex Ida Platano.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, contrariamente ad ogni aspettativa, è arrivata la confessione finale di Alessandro.

Il cavaliere ha confermato di provare ancora dei sentimenti nei confronti della sua ex Ida, tanto da ammettere di esserne ancora innamorato.

Insomma una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti che ha scatenato il caos nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Riccardo assente in studio: anticipazioni U&D nuove puntate

La reazione di Ida Platano non si è fatta attendere: in queste settimane la dama siciliana ha provato a conoscere nuovi pretendenti ma, di fronte alla dichiarazione d'amore di Alessandro, ha scelto di concedergli una seconda possibilità.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida Platano ha scelto così di uscire di nuovo con lui e provare così a recuperare il loro rapporto.

Un colpo di scena inaspettato avvenuto in una registrazione in cui, in studio, non era presente Riccardo Guarnieri che non ha potuto assistere a tale evento riguardante la sua ex donna.

Spazio anche alle novità della tronista Lavinia, protagonista di una esterna col pretendente Alessio. Tra i due è andato tutto benissimo, tanto che c'è stato anche un intenso bacio.