Sono trapelati nuovi spoiler sulla puntata di U&D che è stata registrata il 12 settembre. Tramite il suo profilo Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha informato fan e curiosi del fatto che, dopo aver discusso a lungo e animatamente, Ida e Riccardo si sono detti addio in modo definitivo. In particolare, è stata la dama a mettere un punto al rapporto con Guarnieri, promettendo a sé stessa e al pubblico che non ci sarà mai un ritorno di fiamma. Un momento di forte tensione tra Platano e Di Padua, invece, è stato smorzato da Maria De Filippi.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

A meno di 24 ore di distanza dalla fine delle riprese del 12 settembre, sono emersi nuovi dettagli su quello che è accaduto negli studi di U&D nell'unica registrazione settimanale prevista.

Il blogger Pugnaloni, infatti, ha appena pubblicato una Instagram Stories per aggiungere cosa è successo tra Ida e Riccardo il giorno precedente, ovvero dopo che hanno litigato davanti alle telecamere per l'ennesima volta.

L'informatissimo Lorenzo, dunque, ha fatto sapere: "Ida ha messo un punto definitivo e non ne vuole più sapere di Riccardo, è stata decisa e ferrea".

Insomma, dopo anni di tira e molla, Platano avrebbe preso in mano la situazione chiudendo per sempre le porte all'ex fidanzato, lo stesso che nei precedenti appuntamenti si è spesso intromesso nelle sue nuove frequentazioni.

Lo scontro tra dame a U&D

Ricapitolando, nel corso della registrazione di U&D del 12 settembre, Ida e Riccardo hanno litigato per tutta la prima parte della puntata, salvo poi bloccarsi quando la dama ha chiarito le sue intenzioni future sul loro rapporto.

Forse per la prima volta da quando lei e Guarnieri si sono lasciati, la bresciana ha detto chiaramente che non vuole tornare con l'ex fidanzato: chi era presente in studio l'altro pomeriggio, racconta che Platano era decisa e non più titubante come nelle passate edizioni quando le veniva chiesto se amava ancora il pugliese oppure no.

Salvo colpi di scena, dunque, tra i due protagonisti del Trono Over non ci sarà alcun ritorno di fiamma soprattutto perché la dama non vuole: l'obiettivo della bella parrucchiera, infatti, è quello di ritrovare l'amore e il sorriso accanto a un altro uomo, un cavaliere che la tratti bene e che le faccia sentire le farfalle nello stomaco.

Il rientro nel cast di U&D di Roberta

Dopo aver detto chiaramente che non ne vuole più sapere di Riccardo, Ida si è resa protagonista di un altro momento degno di nota.

Come si legge sul profilo Instagram gestito dal blogger Pugnaloni, il 12 settembre Platano si è intromessa quando a centro studio c'erano Roberta e Alessandro. Le anticipazioni, infatti, fanno sapere che i due stavano motivando la reciproca decisione di non portare avanti la loro conoscenza, e a un certo punto la bresciana ha chiesto la parola.

Tra le due dame, dunque, è nato un forte litigio che solamente Maria De Filippi è riuscita a far cessare spingendo entrambe a scambiarsi un gesto di pace.

Questa situazione ricorda tanto quella che la conduttrice ha dovuto "sedare" una settimana fa, quando Riccardo stava per mettere le mani addosso ad un nuovo corteggiatore di Ida.

Dopo aver chiesto ai presenti di separare i due cavalieri, la padrona di casa ha preteso che si stringessero la mano per mettere un punto all'episodio increscioso al quale tanti avevano appena assistito.

Gli spoiler che sono trapelati sulla quinta puntata di U&D, sono gli unici di questa settimana: visto che mercoledì 14 settembre inizieranno le registrazioni di Amici 22, il dating-show si è preso una piccola pausa, ma già da lunedì prossimo tornerà con le doppie riprese ogni sette giorni.