Per Gemma Galgani quella appena cominciata potrebbe essere l'ultima edizione di Uomini e donne. Intervistata prima del debutto su Canale 5, la dama ha fatto sapere che ha promesso a Maria De Filippi che quest'anno troverà l'amore, ovvero quella persona giusta che insegue da oltre 13 anni. A maggio prossimo, dunque, potrebbe esserci l'addio definitivo della 72enne al dating-show del quale è stata "regina" per tanto tempo, ma che da un po' è passato nelle mani di Ida Platano e dei suoi amori.

Aggiornamenti sul futuro a Uomini e Donne

Nel corso dell'estate appena conclusasi, si è parlato tanto del possibile addio di Gemma a Uomini e Donne.

Per settimane, infatti, riviste e siti di gossip hanno riportato il rumor secondo il quale Maria De Filippi sarebbe stata pronta a rinunciare a Galgani dopo 13 anni.

Quando sono iniziate le registrazioni delle nuove puntate del dating-show, si è saputo che la torinese è ancora nel cast e che in vacanza non ha trovato l'amore.

Intervistata poco prima del debutto su Canale 5 dell'edizione 2022/2023 del format, la 72enne ha lasciato intendere che questo per lei potrebbe essere l'ultimo anno nel parterre del Trono Over.

Avendo partecipato già a tantissime stagioni del programma Mediaset, ora la dama intende rimboccarsi le maniche e mettersi alla ricerca di quell'anima gemella che insegue da troppo tempo ormai.

La promessa alla conduttrice di Uomini e Donne

"Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l'uomo giusto", ha fatto sapere Gemma in un'intervista che è stata pubblicata il 22 settembre scorso.

La torinese ha aggiunto di aver fatto una promessa a Maria De Filippi prima dell'inizio delle registrazioni, che è quella che si concentrerà esclusivamente sulle conoscenze con i cavalieri, tra i quali sogna di trovare quello adatto a lei.

"Non vedo l'ora di innamorarmi davvero", ha proseguito Galgani.

Tutte queste affermazioni, sommate ai rumor che sono circolate in rete durante l'estate, potrebbero anticipare che quella in corso sarebbe l'ultima edizione da protagonista per la 72enne.

Dopo aver detenuto lo scettro di regina del Trono Over per oltre un decennio, Gemma sarebbe pronta ad "abdicare" definitivamente lasciando spazio a quella che sembra essere la sua erede naturale: Ida Platano.

Prima delusione amorosa a Uomini e Donne

Se Gemma lascerà davvero Uomini e Donne a fine stagione, si scoprirà soltanto tra molti mesi, quando terminerà l'edizione 2022/2023.

L'avventura di Galgani nel dating-show, però, quest'anno non è iniziata nel migliore dei modi. Le anticipazioni delle prime cinque puntate che sono state registrate (oggi, 23 settembre, sono previste nuove riprese dopo oltre 10 giorni di stop), fanno sapere che la torinese è stata "scaricata" dopo un solo appuntamento da Didier. L'agente immobiliare di Lugano che è sceso per corteggiare la dama nel corso del primo appuntamento, ci ha ripensato 24 ore dopo e soprattutto al termine di un'uscita a cena in cui ci sono stati baci appassionati.

Successivamente non sono trapelate novità interessanti sulle frequentazioni della 72enne, che è ancora single e in attesa di quell'amore che si è ripromessa di incontrare quest'anno.

Maria De Filippi, dunque, starebbe aspettando di vedere sistemata la storica protagonista del suo format, anche perché è da tantissimo tempo che sta provando ad aiutarla presentandole molti signori sia del parterre che di fuori.

Gemma ha ancora un bel po' di mesi a disposizione per innamorarsi e soprattutto far innamorare qualcuno di lei: una delle più grandi difficoltà della dama è quella di non venire ricambiata.